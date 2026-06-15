Edomex realiza colectas de sangre para atención por urgencias o eventos catastrófico

El Gobierno del Estado de México conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, como un acto de reconocimiento a las y los mexiquenses altruistas que permiten que este insumo llegue a quienes requieren ser atendidos por urgencias o eventos catastróficos.

Durante el evento conmemorativo se realizó la colecta número 64 de 2026 y se informó que durante el año se ha alcanzado la cifra de mil 920 donadores altruistas.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, destacó que estas acciones permiten el abasto de sangre, disminuyen la preocupación de familiares y además promueven una cultura de solidaridad, humanista y con responsabilidad social.

Bajo el lema “Una gota de humanidad… Donemos Sangre, Salvemos Vidas”, indicó que la transfusión sanguínea es un proceso irremplazable para pacientes que atraviesan enfermedades crónicas, emergencias por hemorragia obstétrica o lesiones traumáticas, por ello es importante impulsar la aportación voluntaria.

Autoridades del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), destacaron que durante el año pasado la entidad acumuló un total de 83 mil 122 donadores aptos, de los cuales 2 mil 707 fueron donadores voluntarios.

En esta actividad también se reconocieron a los ganadores del “Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil, Donadores Voluntarios y Promotores de la Donación Voluntaria de Sangre” y acompañaron en el acto, Natán Enríquez Ríos, Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar en el Estado de México, así como Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec.