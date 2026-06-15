Resguardan y evalúan a 13 gatos en inmueble asegurado en Iztacalco

Dos gatos en una jaula Dos gatos en una jaula (Especial)





Aproximadamente 13 gatos fueron asegurados y sometidos a valoración veterinaria en un inmueble ubicado en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, luego de que vecinos reportaran la presencia de los animales dentro de una vivienda que permanece bajo resguardo de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco.

Según el reporte oficial, personal de la alcaldía Iztacalco acudió al lugar tras recibir las denuncias ciudadanas para brindar atención a los felinos y evaluar sus condiciones de salud.

Los animales fueron revisados por médicos veterinarios del Centro de Control Canino de Iztacalco, quienes determinarán su estado físico y las necesidades de atención correspondientes. Posteriormente, los gatos serán canalizados a una asociación civil especializada en su cuidado, donde recibirán tratamiento y resguardo.

Además, personal especializado instaló jaulas con alimento dentro del inmueble para facilitar la captura y protección de otros gatos que aún permanecen en el lugar.

La Fiscalía informó que el inmueble continuará bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con el caso.

Tanto la alcaldía Iztacalco como la Fiscalía exhortaron a la ciudadanía a reportar posibles casos de maltrato o abandono animal para que las autoridades puedan intervenir y garantizar la protección de los animales.