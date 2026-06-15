Denuncian violación a derechos laborales de trabajadores del GCDMX

El señor denunció que fue despedido injustificadamente.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría de la Ciudad de México una denuncia por la violación a los derechos laborales que viven las personas trabajadoras del Gobierno capitalino.

Paty urriza recordó que desde el 2021 se prohibió la subcontratación de personal, pero el Gobierno de la Ciudad de México continúa haciéndolo con el personal de limpia; aseguró que se trata de contratos multimillonarios, que van de los 5 a los 55 millones de pesos.

“EL Gobierno está violando la ley y lejos de generar actividades productivas para la limpia de la ciudad, están pisoteando y sobajando los derechos laborales de las personas que trabajan en estas empresas”.

Detalló que la empresa INGE-ARQUITECTURA DEL PAISAJE, S.A. DE C.V., es una de las empresas de subcontratación de limpia que ha recibido sólo en el primer trimestre de 2026 más de 200 millones de pesos en únicamente 7 contratos asignados por la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital.

“No es justo que mientras una empresa reciba más de 200 millones de pesos en un trimestre, se le pague el salario mínimo a las personas trabajadoras”, lamentó.

Asimismo, recordó que las empresas que realicen la subcontratación de servicios especializados deben de estar dadas de alta en un registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En caso de no estarlo se les impondrá una multa de entre 2,000 y 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La legisladora señaló que este caso se trata de una forma de simulación para que el Gobierno no adquiera una relación laboral directa con las personas trabajadoras y que exista una relación laboral con empresas particulares.

Explicó que dicho modelo hace que las personas que trabajan para el Gobierno no sean consideradas como personal del Gobierno y que, por tanto, no cuenten con las prestaciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además, expuso que en las empresas de outsourcing contratadas se han denunciado malos tratos, horarios que exceden la jornada laboral de ocho horas, y el personal es transportado en camiones de carga sin seguridad.

José Antonio, extrabajador de limpia de la Ciudad de México denunció que fue despedido injustificadamente y reconoció que recibía malos tratos y que se les obligó a trabajar horas extra sin ningún pago para acabar las obras del Mundial.

“Tampoco contamos con el material mínimo para hacer nuestro trabajo como guantes y botas”, expuso.