Marcha CNTE martes 16 de junio: horarios y calles afectadas en CDMX por la huelga de maestros

Marcha CNTE (Camila Ayala Benabib)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan a cabo este martes 16 de junio una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, como parte de su huelga nacional iniciada el 1 de junio. Las protestas incluyen concentraciones y posibles bloqueos, principalmente en el centro de la capital y accesos carreteros.

De acuerdo con el reporte de movilidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, se esperan afectaciones en Paseo de la Reforma y zonas aledañas al Centro Histórico, donde mantienen un plantón indefinido en calles como Avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han recomendado a los conductores anticipar sus traslados y utilizar vías alternas como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente o Circuito Interior.

Calles bloqueadas por las movilizaciones, martes 16 de junio

Durante las más de dos semanas de protestas, la CNTE ha generado diversas afectaciones viales en la CDMX y otras entidades. Entre las acciones destacan:

Bloqueos intermitentes en Paseo de la Reforma

Calzada de Tlalpan

Eje Central y accesos al Zócalo.

Concentraciones en casetas de peaje (como la de Tlalpan) con liberaciones temporales de paso.

Marchas masivas del Ángel de la Independencia hacia el centro, que han provocado cierres por varias horas en arterias principales.

Estas acciones han impactado la circulación diaria de miles de personas, el transporte público y actividades comerciales en el Centro Histórico. Además, se han registrado incidentes como enfrentamientos puntuales con autoridades y pintas en edificios públicos, aunque el Gobierno ha enfatizado el respeto al derecho a la manifestación.