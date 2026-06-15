Ponen en marcha la construcción del puente Peñón-Texcoco

Construcción puente Peñón-Texcoco

Los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de inicio de obra del puente vehicular de la autopista Peñón-Texcoco y de la avenida 602, que enlaza a los municipios del Estado de México con los de la Ciudad de México.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, detalló los beneficios que este puente vehicular trae para la conectividad de los municipios de la zona oriente con la capital del país.

“Gracias, gobernadora, porque este puente va a ser de mucha ayuda para la circulación de toda la gente. Esta autopista comunica primero con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y luego con el puerto más importante que tiene cerca la Ciudad de México, que es Veracruz; también con el estado de Puebla, y por el Circuito Exterior Mexiquense conecta con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Es la entrada a los municipios beneficiados con esta obra maestra como Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan y Ecatepec, entre otros”, aseguró Gutiérrez Martínez.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, informó que el puente vehicular que unirá a los municipios mexiquenses con la CDMX registra un aforo aproximado de 53 mil usuarios diarios. Además, reiteró que la obra impactará positivamente a más de dos millones de habitantes.

A su vez, el director general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Estatal, Francisco Luis Quintero Pereda indicó que este es uno de los 19 puentes vehiculares programados por el gobierno federal, proyecto en el que se invierten 3 mil 800 millones de pesos. Uno de ellos, actualmente en proceso, se ubica en Periférico y Río Churubusco. Mencionó que para este año se espera aplicar una inversión de 900 millones de pesos en nueve puentes distribuidos en el Estado de México: Los Olivos y Jaltípack en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; el de la avenida 5 de Mayo en Ecatepec; el Distribuidor Vial Tlapacoya en la avenida Adolfo López Mateos entre Ixtapaluca y Chalco; el del Salado en La Paz; el de Aquiles Serdán y Río de los Remedios en Tlalnepantla; La continuación de la avenida Las Torres y Eje 10 en Valle de Chalco; la rehabilitación del puente vehicular San Lorenzo en Nezahualcóyotl; as gasas de la Universidad Politécnica en Chimalhuacán, que comunicarán a dicho plantel y a la zona industrial con la región oriente.

Por otro lado, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mencionó las dificultades previas para transitar por la zona, por lo que reconoció la labor de los trabajadores de la construcción que laboran sin descanso: “Sin duda, sin ustedes sería muy complicado cumplir con esta meta”, expresó.

El presidente municipal de Texcoco finalizó el evento agradeciendo nuevamente en representación de las localidades de la zona. “Gracias, maestra, una vez más por ayudarnos a todos los municipios con una obra que se va a recordar en todo el Estado de México y en todo el país. Muchas gracias a todas y a todos”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026