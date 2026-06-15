Prevén derrama económica superior a los 3 mil mdp por Día del Padre en la CDMX

(La Crónica de Hoy)

El Día del Padre —a celebrarse el próximo 21 de junio— generará una derrama económica de 3 mil 215 millones de pesos en la Ciudad de México, así lo informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX).

La Confederación detalló que esta festividad representa una oportunidad para dinamizar la economía local en un contexto en el que la recuperación del empleo y la actividad productiva continúan siendo retos relevantes para la capital, fortaleciendo principalmente a los sectores de comercio, servicios, gastronomía y entretenimiento de la Ciudad de México.

Dicha derrama económica beneficiará a aproximadamente 54 mil unidades económicas distribuidas en las 16 alcaldías. De los establecimientos beneficiados, serán 50 mil 268 microempresas, equivalentes al 92.7% del total.

Lo anterior, refleja la importancia que tienen las celebraciones familiares para miles de negocios locales y confirma que el comercio de proximidad sigue siendo uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Asimismo, se estima que más de 450 mil trabajadores obtendrán beneficios directos por el aumento en la demanda de bienes y servicios durante el fin de semana, contribuyendo a fortalecer los ingresos de miles de familias capitalinas.

Los sectores que registrarán una mayor actividad serán los restaurantes y bares, seguidos por tiendas departamentales, comercios de ropa y calzado, establecimientos de artículos electrónicos, herramientas y diversos servicios relacionados con la convivencia familiar.

“Desde Coparmex Ciudad de México reconocemos la importancia de las fechas comerciales como generadoras de empleo, consumo e inversión local”.

Además precisó que el Día del Padre no solo representa una oportunidad para reconocer la labor de millones de padres mexicanos, sino también para fortalecer la actividad económica de miles de pequeñas y medianas empresas que diariamente impulsan el desarrollo de nuestra ciudad.

En una economía donde más del 80% de la riqueza se genera a través del sector servicios, el dinamismo que producen este tipo de celebraciones demuestra la relevancia del mercado interno y la necesidad de seguir construyendo condiciones que favorezcan la competitividad, la inversión y la generación de empleo formal.