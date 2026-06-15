Janecarlo da voz al Mundial Social con el lanzamiento de “Eoo!”

Janecarlo Lozano presentó oficialmente “Eoo!”, el himno que acompañará la fiesta mundialista

La Alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, presentó oficialmente “Eoo!”, el himno que acompañará la fiesta mundialista más grande del norte de la Ciudad de México y que se convertirá en la banda sonora del Estadio GAM 2026, una iniciativa impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano para acercar el deporte, la cultura y el entretenimiento de manera gratuita a todas las familias de la demarcación.

Interpretada por el grupo latino La Voice Band, la canción reúne a más de 200 deportistas, artistas, bailarines, luchadores profesionales, trabajadores de la alcaldía y jóvenes talentos que representan el orgullo y la diversidad de la demarcación ante el mundo.

El video de la canción, que cuenta con más de 100 mil vistas en redes sociales, es un recorrido visual por el territorio maderense que retrata algunos de los espacios más emblemáticos de la alcaldía, desde la Basílica de Guadalupe y el Cerro de Cuautepec, hasta los nuevos espacios recuperados por la actual administración como los EDEN’es Juventino Rosas y Mestizaje, territorios de paz creados para la convivencia y bienestar de miles de niñas, niños y jóvenes.

Las imágenes muestran también la vida cotidiana de la alcaldía: mercados, tianguis, escuelas, deportivos, plazas públicas y calles donde el fútbol se vive como un lenguaje común que une a todos.

Campeones juveniles de boxeo, gimnastas, bailarines de danza folclórica, exponentes de nuevas expresiones urbanas y vecinos de todas las edades fueron los protagonistas de la producción que refleja la riqueza cultural y humana de Gustavo A. Madero.

El lanzamiento de este himno forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano denominada “Mundial Social”, una política pública que busca democratizar el acceso a los grandes eventos internacionales y garantizar que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan vivir la máxima fiesta del fútbol.

La iniciativa se suma a los esfuerzos realizados por la administración para construir Territorios de Paz, mediante la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de actividades culturales y deportivas, y la generación de entornos seguros que promuevan la convivencia comunitaria.

Durante los 39 días que durará el Estadio GAM 2026 en la explanada de la demarcación, las familias podrán disfrutar gratuitamente de transmisiones mundialistas, actividades recreativas, feria y una cartelera artística de primer nivel con presentaciones de Majo Aguilar, Aczino, Banda El Mexicano, Uzielito Mix, entre otros artistas que convertirán a la alcaldía en el epicentro de la celebración mundialista en el norte de la capital del país.