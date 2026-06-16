“A pesar de las amenazas de la CNTE al Fan Fest sí acudió el pueblo”, aseguran comerciantes del CH

Fan Fest

“Y el pasado jueves con el Fan Fest 2026 el pueblo tomó la plaza del Zócalo y desapareció a los maestros que no querían, que se negaban a que se uniera el pueblo a una fiesta de todos,a una celebración con su selección de futbol; ahora solo faltan que terminen de irse para recuperar nuestras ventas y la alegría por tener este mundial de futbol”, expresó el comerciante Sergio Green tras la manifestación que realizaron este lunes los propietarios de locales de la zona para repudiar la presencia de la CNTE y exigir el paso peatonal por todas las calles del centro histórico.

Y agregó que es importante recordar que el jueves pasado “ocurrió un gran evento en el Zócalo, sucedió un acontecimiento en el que a pesar de que la plaza estaba rodeada por manifestantes de la CNTE, elpueblo llegó, se hizo presente, y a pesar de los manifestantes, el pueblo que si es pueblo se apoderó completamente del Zócalo, vio el debut de México contra Sudáfrica borrando cualquier amenaza contra los aficionados y contra nosotros porque que sí fuimos muchos comerciantes al Fan Fest. También borramos con nuestra presencia -los 300 mil que estuvimos ahí viendo el partido- todas las amenazas que hicieron los de la CNTE contra las autoridades. Ahora sí que el pueblo le pasó por encima a los de la CNTE”, concluyó el comerciante.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alrededor de 500 mil personas participaron en las diferentes actividades organizadas con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, 300 mil personas en la Plaza de la Constitución y aproximadamente otras 200 mil personas en los 18 Fan Fest distribuidos en las 16 alcaldías de la capital para seguir el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

La dependencia reportó también que a pesar de los bloqueos recurrentes de la CNTE qen el Ángel de la Independencia se registró una asistencia de más de 150 mil personas, a pesar de los bloqueos recurrentes a la Avenida Reforma de la CNTE.