Avanza revisión de proyectos de Presupuesto Participativo en pueblos y barrios originarios; 98 ya fueron declarados viables

La etapa de dictaminación de los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México registra un avance de 52.4 por ciento, con 98 propuestas consideradas viables hasta el momento, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El organismo electoral, de los 98 proyectos aprobados en esta fase, 79 corresponden a pueblos originarios y 19 a barrios originarios. Del total, 62 fueron dictaminados por los órganos dictaminadores y 36 por las alcaldías.

La revisión de las propuestas se encuentra actualmente en curso y concluirá el próximo 19 de junio. En esta etapa, las alcaldías y sus respectivos órganos dictaminadores evalúan la viabilidad técnica, jurídica, ambiental, financiera y de impacto comunitario de cada proyecto presentado por las comunidades para los ejercicios fiscales de 2026 y 2027.

Hasta ahora, únicamente dos proyectos fueron considerados no viables. En ambos casos, las comunidades involucradas presentaron nuevas propuestas para ser sometidas a evaluación. Aún permanecen pendientes de dictaminación 87 proyectos.

Las iniciativas analizadas abarcan obras y acciones relacionadas con infraestructura urbana, servicios, equipamiento comunitario, actividades recreativas, deportivas y culturales, así como otros proyectos enfocados en fortalecer la convivencia, la cohesión social y el bienestar colectivo en los pueblos y barrios originarios.

Los criterios considerados para determinar la factibilidad de las propuestas son la generación de beneficios colectivos, el acceso y disfrute común de las obras o acciones planteadas, así como su contribución al fortalecimiento del tejido social y el cumplimiento de la normatividad vigente.

El IECM informó que las alcaldías darán a conocer los resultados definitivos de la dictaminación el próximo 30 de junio. Una vez concluida esta etapa, las personas designadas por cada comunidad podrán dar seguimiento a la ejecución de los proyectos que resulten aprobados para los ejercicios fiscales correspondientes.

A diferencia del mecanismo aplicado en unidades territoriales, en los pueblos y barrios originarios la definición de proyectos se realiza mediante procesos comunitarios de deliberación y toma de decisiones, conforme a sus sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización.

A través de asambleas y otros espacios reconocidos por cada comunidad, las personas habitantes determinan las acciones que consideran prioritarias para atender las necesidades de sus territorios.