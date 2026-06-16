“México, Ciudad que Baila”: Bellas Artes se ilumina con videomapping inspirado en la diversidad musical del país (Gobierno de la Ciudad de México)

La fachada del Palacio de Bellas Artes se transformó en una pantalla monumental para la proyección del videomapping “México, Ciudad que Baila”, espectáculo audiovisual que busca rendir homenaje a la diversidad cultural y musical de la capital del país mediante una selección de ritmos que forman parte de la vida cotidiana y la memoria colectiva de varias generaciones.

La inauguración estuvo encabezada el domingo por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien presentó la actividad como parte de la programación cultural organizada por la administración capitalina en el contexto del Mundial de Futbol 2026, evento que ha atraído a miles de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad.

La proyección se realiza sobre la fachada principal del Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más emblemáticos de México. Durante aproximadamente media hora, el espectáculo combina animaciones digitales, efectos visuales y fragmentos musicales que recorren distintos géneros de baile presentes en la historia cultural del país.

“México, Ciudad que Baila”: Bellas Artes se ilumina con videomapping inspirado en la diversidad musical del país (Gobierno de la Ciudad de México)

Los ritmos incluidos fueron el danzón, chachachá, mambo, salsa, cumbia, vals, música norteña y sinaloense, así como expresiones más contemporáneas como el rock, ska, reggae, high energy, música electrónica y reguetón. También se incorporan referencias a sonoridades prehispánicas, con el objetivo de mostrar la diversidad de influencias que han dado forma a la identidad musical mexicana.

El espectáculo contempla un repertorio de piezas ampliamente conocidas por el público. Entre ellas se encuentran temas como “Nereidas”, considerado uno de los danzones más representativos en México; “El Bodeguero”, asociado al auge del son y la salsa; “Mambo No. 5” y “La Boa”, vinculados a la época dorada del mambo en el país; además de canciones populares de distintos momentos históricos como “La Chona”, “Triste Canción de Amor”, “Pobre de Ti”, “La Dosis Perfecta”, “Gasolina” y “Cariñito”.

“México, Ciudad que Baila”: Bellas Artes se ilumina con videomapping inspirado en la diversidad musical del país CIUDAD DE MÉXICO. 15JUNIO2026.- El gobierno capitalino llevó a cabo la proyección del Videomapping Memoria Luminosa IV: México Ciudad que Baila en la fachada del Palacio de Bellas Artes. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM (Gobierno de la Ciudad de México)

Las funciones se desarrollan los días 15 y 16 de junio en horarios de 20:00 a 23:00 horas. En total se programaron 12 presentaciones gratuitas, con seis proyecciones por jornada, realizadas cada 30 minutos.

Cabe señalar que esto parte de una tendencia cada vez más frecuente en ciudades de distintas partes del mundo que utilizan la tecnología de videomapping para intervenir edificios históricos sin alterar físicamente su estructura.

En la Ciudad de México esta técnica ha sido empleada en diversas ocasiones sobre inmuebles emblemáticos como el Zócalo capitalino, la Catedral Metropolitana y el propio Palacio de Bellas Artes durante festividades cívicas y culturales.

Este tipo de espectáculos permiten acercar contenidos artísticos a públicos amplios mediante formatos accesibles en espacios públicos. Además, contribuyen a la apropiación social del patrimonio arquitectónico al convertir edificios históricos en escenarios temporales para actividades culturales.

El Palacio de Bellas Artes, inaugurado en 1934 y considerado el máximo recinto cultural del país, posee una fachada de mármol blanco que se ha convertido en un soporte recurrente para este tipo de intervenciones visuales. Su ubicación en el Centro Histórico de la capital facilita además la asistencia de visitantes locales y turistas.

Además, la programación cultural impulsada por las autoridades capitalinas durante el Mundial busca complementar la oferta deportiva con actividades artísticas, gastronómicas y recreativas en distintos puntos de la ciudad. En las últimas semanas se han desarrollado conciertos, exposiciones, festivales y actividades comunitarias orientadas tanto a habitantes de la capital como a los visitantes que llegan por la justa deportiva.