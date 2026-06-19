¿Adiós a las chelas en el Ángel? Excesos en festejos durante Mundial obligarían a tomar medidas Tras las celebraciones de aficionados en el Ángel de la Independencia, las autoridades implementarán medidas para evitar el consumo excesivo de alcohol (CUARTOSCURO.COM)

Tras las celebraciones que se llevaron a cabo en el Ángel de la Independencia después de la victoria de la Selección Mexicana ante el enfrentamiento en contra de Corea del Sur, la CDMX estaría evaluando tomar medidas sobre el consumo de alcohol durante los festejos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a las celebraciones de la victoria de México en el Ángel de la Independencia asistieron cerca de 400 mil personas y, mientras algunos destacan la pasión futbolera que se vivió este 18 de junio, otros señalaron los destrosos que quedaron tras el festejo.

¿Qué medidas tomarían las autoridades sobre el consumo de alcohol durante el Mundial?

Durante la tarde de este viernes 19 de junio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio una conferencia de prensa para compartir mayores detalles sobre los eventos relacionados con el Mundial 2026.

A la conferencia asistió el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien informó que para el próximo partido de la Selección Mexicana del Mundial 2026, que se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, se tomarán diferentes medidas para prevenir el consumo excesivo de alcohol entre los aficionados.

Las medidas estarán principalmente enfocadas hacia los establecimientos mercantiles, pues, además de sensibilizarlos, aplicarán medidas administrativas para evitar el consumo excesivo de alcohol y la venta irregular de este en la vía pública.

Entre estas acciones, el Gobierno de la CDMX buscará que las tiendas de convenencia no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas antes de los festejos.

También les pedirán a los restaurantes y a los bares de las zonas del Estadio, alrededor de Reforma y del Centro, que la gente no pueda llevarse la bebida alcohólica fuera del establecimiento para disminuir el consumo del alcohol.

Los excesos en Reforma que obligarían a las autoridades a tomar medidas

Estas acciones fueron propuestas tras los festejos que se llevaron a cabo alrededor del Ángel de la Independencia en Reforma, donde, a pesar de haber saldo blanco, según las autoridades, se registraron diferentes desperfectos.

En videos difundidos en redes sociales se observó a aficionados subirse sobre parabuses, los cuales quedaron dañados, mientras que otros ingresaron a la fuente de La Diana Cazadora, además de peleas registradas.