Arcoíris Global iluminará el cielo de la CDMX durante 10 días en el marco del Mes del Orgullo y el Mundial 2026

La Ciudad de México encendió la instalación artística Arcoíris Global, obra de la artista visual estadounidense Yvette Mattern que durante los próximos 10 días proyectará un haz multicolor de luz desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino, como parte de las actividades del Mes de la Diversidad Sexual y en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La intervención artística, que ha recorrido más de 30 países, busca convertir el espacio público en un mensaje visual de inclusión, respeto y reconocimiento de los derechos humanos.

El proyecto consiste en una serie de rayos de luz multicolor que atraviesan el cielo nocturno de la capital y pueden observarse a lo largo de varios kilómetros en el corredor que conecta dos de los principales puntos emblemáticos de la ciudad.

Arcoíris Global iluminará el cielo de la CDMX durante 10 días en el marco del Mes del Orgullo y el Mundial 2026

En la presentación, realizada en el Monumento a la Revolución, autoridades capitalinas señalaron que la instalación coincide con un momento en que la Ciudad de México recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que la obra busca enviar un mensaje de diversidad y convivencia en una ciudad que históricamente ha impulsado el reconocimiento de derechos para las poblaciones de la diversidad sexual. Señaló que el arcoíris simboliza la lucha contra la discriminación y la construcción de una sociedad más incluyente.

La mandataria afirmó que la capital busca consolidarse como una ciudad que garantice el acceso pleno a derechos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la justicia para todas las personas, además de promover el respeto a la identidad de género y la igualdad.

Arcoíris Global iluminará el cielo de la CDMX durante 10 días en el marco del Mes del Orgullo y el Mundial 2026

Intervención artística en medio de la fiesta mundialista

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, explicó que la instalación regresa a la capital después de su presentación en 2025 y forma parte de la estrategia cultural y turística desarrollada durante la Copa Mundial de Futbol.

Indicó que la ciudad vive una intensa actividad turística derivada del torneo internacional y sostuvo que el mensaje de la obra se vincula con la forma en que la capital recibe a visitantes de distintas nacionalidades, culturas y expresiones identitarias.

Señaló que el arte, al igual que el deporte, puede convertirse en una herramienta para unir a las personas y generar espacios de convivencia. Asimismo, destacó que el encendido del arcoíris coincidió con las actividades del FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo.

Arcoíris Global iluminará el cielo de la CDMX durante 10 días en el marco del Mes del Orgullo y el Mundial 2026

Preparativos para la Marcha del Orgullo

La secretaria ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, informó que la instalación forma parte de las actividades previas a la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, que se realizará la próxima semana en la capital del país.

La funcionaria señaló que durante más de un año se han realizado reuniones de coordinación con colectivos y organizaciones para garantizar que tanto las actividades relacionadas con el Mundial como las celebraciones de la diversidad sexual se desarrollen en condiciones de seguridad.

Añadió que el arcoíris es un símbolo que representa décadas de lucha contra la discriminación y la exclusión, por lo que la instalación busca recordar la importancia de mantener visibles y garantizar los derechos humanos para todas las personas.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, resaltó que la Ciudad de México se ha convertido en un referente nacional e internacional en materia de libertades y reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. Consideró que la celebración pública del orgullo constituye una forma de reivindicación basada en la alegría, la convivencia y el respeto.

Al cierre del acto, Yvette Mattern agradeció la recepción que ha tenido su obra en México y dijo que ésta es la séptima ocasión que presenta proyectos en el país. La artista señaló sentirse bienvenida por el público mexicano y celebró que Arcoíris Global vuelva a formar parte del paisaje urbano de la capital en una de las temporadas de mayor proyección internacional para la ciudad.