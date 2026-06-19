Carrera del Día del Padre 2026 CDMX: Fechas, horarios, requisitos y lugar para recoger el kit de competencia

Medio Maratón del Día del Padre 2026 Conoce horarios de entrega, accesos, cierres viales, estacionamientos y requisitos para participar.

Todo está listo para la celebración del Medio Maratón del Día del Padre 21K 2026 en la Ciudad de México. Antes de la competencia, los corredores deberán recoger su número oficial, chip y kit de participante. Aquí te contamos las fechas, horarios y sede de entrega.

Previo a la carrera

¿Dónde recoger el kit del Medio Maratón del Día del Padre 2026?

La entrega del número oficial, chip y paquete de corredor se realizará en el estacionamiento del Bosque de Tlalpan, ubicado en Camino Santa Teresa S/N, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Los participantes podrán acudir en los siguientes horarios:

Viernes 19 de junio : de 9:00 a 17:00 horas

: de a horas Sábado 20 de junio: de 8:00 a 14:00 horas

Día de la carrera

Horarios de acceso y salida

Los bloques de salida abrirán a partir de las 5:30 de la mañana, por lo que se recomienda llegar antes de las 4:50 horas para tener tiempo suficiente para estacionarse, ubicar el guardarropa, utilizar los baños, realizar calentamiento e ingresar a la zona de arranque sin prisas.

Ruta del medio maratón del Día del Padre 21k 2026.

Los participantes deberán estar dentro de su bloque correspondiente antes de las 5:40 horas, momento en que concluirá el periodo de calentamiento en la lateral de Periférico.

Cierres viales y accesos

Los carriles centrales y laterales de Periférico, en dirección norte-sur, permanecerán cerrados desde San Jerónimo a partir de las 4:00 de la mañana, por lo que recomiendan llegar por Avenida Insurgentes.

Los estacionamientos más cercanos serán:

Centro Comercial Perisur

Plaza Cuicuilco

Perisur abrirá los accesos por Insurgentes y Periférico desde las 4:00 horas; sin embargo, los accesos por Periférico cerrarán a las 5:30 horas. Después de ese horario, únicamente se podrá ingresar por las entradas ubicadas sobre Insurgentes.

Requisitos para participar

Los corredores deberán portar en todo momento el número oficial al frente de la playera durante la competencia. Modificarlo, recortarlo o colocarlo en la espalda puede ser motivo de descalificación.

Horarios de arranque de acuerdo con los bloques asignados Los bloques de salida estarán abiertos desde las 5:30 am.

Además, será obligatorio llevar el brazalete de color entregado durante la recepción del kit, ya que este identificará el bloque de salida asignado a cada participante. No estará permitido ingresar a un bloque diferente al correspondiente.