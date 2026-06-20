Colombiano recupera documentos en el Metro tras intervención oportuna de las autoridades

Colombiano recupera documentos extraviados en el Metro

Un aficionado colombiano logró recuperar su documentación oficial tras una eficiente intervención del director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, quien se encontraba en la terminal Tasqueña para supervisar la operación de los trenes al término del partido de Colombia contra Uzbekistán, que se jugó en el Estadio Azteca.

El director del Metro dio a conocer que una usuaria mexicana, encontró la documentación en la estación, cerca de la media noche del miércoles pasado y de forma inmediata la entregó a Rubalcava Suárez, quien se encontraba coordinando el abordaje de usuarios al tren debido a la gran afluencia de pasajeros.

El titular del Metro, con personal de transportación y seguridad institucional abordaron los vagones dando aviso de la documentación y mostrándola, hasta que un ciudadano colombiano acreditó la propiedad.

El aficionado agradeció la atención y compartió su testimonio agradeciendo el apoyo y gritando: “Viva Colombia, viva México”, al tiempo que otro de sus connacionales apuntó “México es lo mejor”.

El Metro agradeció la intervención de la usuaria que encontró la documentación e hizo lo posible para devolverla a su propietario.

“En el Metro cuidarte es parte del viaje”, precisó el STC.