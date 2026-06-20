Colapso de vivienda en Hipódromo deja un muerto y una herida

Derrumbe Vivienda que colapsó en la colonia Hipódromo. (Alcaldía Cuauhtémoc)

Una vivienda se derrumbó en el cruce de las calles Chilpancingo 61 y Tlaxcala, colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc, hecho que dejó un saldo de una persona fallecida y una mujer herida.

Alrededor de las 1:00 horas, el inmueble se desplomó; elementos de Protección Civil acudieron al sitio para iniciar las labores de búsqueda de una persona más que presuntamente se encontraba al interior del inmueble.

Debido a la filtración de agua y deterioro por el paso del tiempo, el inmueble de planta baja y un nivel de construcción antigua colapsó la losa del primer nivel sobre la losa de la planta baja, lo que provocó el derrumbe total.

Al lugar arribó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de atención de emergencias, e informó que una mujer de 63 años fue rescatada y trasladada para su atención al hospital General de Balbuena, víctima que se reportó estable.

Posteriormente, con el apoyo de dos binomios caninos, uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otro del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la SGIRPC a través de su Célula de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, localizaron a otra persona que se encontraba bajo los escombros, un hombre de entre 25 y 30 años, sin vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició los peritajes correspondientes.

Como medida de mitigación de riesgos se retiró del inmueble un tanque estacionario de gas LP con capacidad para mil litros. Asimismo, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, revisó predios colindantes sin encontrar afectaciones mayores.

Para permitir las labores, personal de Ecobici retiró alrededor de 20 bicicletas de una estación que se encontraban frente al inmueble.