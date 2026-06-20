Más de 200 liderazgos de Morena se unen al PAN CDMX

Militantes de Morena en la CDMX se unen al PAN

De cara el proceso electoral 2027, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México sumó este sábado a más de 200 liderazgos de Morena y del Partido Verde, para unirse a los trabajos territoriales de la oposición.

El PAN CDMX dio a conocer que el grupo de exmorenistas está encabezado por Gabriel Ramírez, exdiputado federal del Partido Verde, quien representa a los vecinos de Azcapotzalco y que hoy se suman a las filas democráticas del Partido Acción Nacional.

Ernesto Pérez, secretario Electoral del PAN CDMX, detalló que este es un esfuerzo por cambiar la realidad de Azcapotzalco y la CDMX.

“Es un esfuerzo por cambiar la realidad de la Ciudad de México y por construir una oposición responsable sumándose a los esfuerzos que el partido está realizando en la calle todos los días”, afirmó.

En su intervención, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, comentó que este grupo de militantes de Morena se unen a la oposición con la convicción democrática del PAN, “de hacer un cambio por esta ciudad”.

“Cada vez más liderazgos se están sumando a este esfuerzo por darle a la capital del país, esa esperanza de cambio que Morena defraudó. Hoy sus militantes están decepcionados”, declaró.

Los panistas indicaron que el voto opositor de la Ciudad de México se fortalece y aseveraron que “Morena va a caer”.

Lo anterior, al recordar que miles de ciudadanos y ciudadanas están enojados por las malas decisiones de Morena.

“Miles de familias están preocupadas por la inseguridad que ofrece el Gobierno central y miles de familias están insatisfechas por por los servicios de salud deficientes”.