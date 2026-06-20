Desde el Congreso CDMX buscan digitalizar la Cartilla de Vacunación

Cartilla Nacional de Vacunación. Foto: Redes Sociales

Con el fin de agilizar la consulta de antecedentes clínicos de los pacientes, por parte del personal médico, así como asegurar la aplicación de vacunas, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para digitalizar la Cartilla Nacional de Vacunación.

La propuesta pretende aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para simplificar el acceso a la información, mejorar la continuidad de los esquemas de inmunización y fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades en beneficio de la salud de la población, detalló el diputado Víctor Varela.

Añadió que con ello también se implementará un sistema que permita contar con información más precisa y oportuna para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de vacunación.

El diputado destacó que esta medida, además de garantizar la disponibilidad permanente de los registros de inmunización y la consulta por parte de usuarios y personal de salud autorizado, permitirá reducir las dificultades derivadas de la pérdida, deterioro o falta de actualización de la cartilla física.

De ser aprobada dicha iniciativa por los integrantes de la Comisión de Salud y luego por el pleno del Poder Legislativo local, el dictamen sería enviado por la Mesa Directiva al Congreso de la Unión para que siga su trámite parlamentario.

El también presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso capitalino agregó que con ello se fortalecería una mejor coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Informó que lo anterior será posible si se reforma el Artículo 157 Bis 9 y adiciona un Capítulo II Ter a la Ley General de Salud.

La propuesta establece que el tratamiento de los datos contenidos en la Cartilla Nacional de Vacunación Digital se realizará conforme a la legislación en materia de protección de datos personales, con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información.

Asimismo, que las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán registrar de manera oportuna la información relativa a las vacunas aplicadas, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Esta información deberá mantenerse actualizada; ser compatible entre las instituciones de salud, y estar disponible para consulta de las personas.

El morenista destacó que los registros contenidos en la Cartilla Nacional de Vacunación Digital tendrán plena validez para acreditar la aplicación de vacunas ante las autoridades e instituciones públicas y privadas competentes.