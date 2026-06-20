Presentan playeras y medallas del Medio Maratón y Maratón CDMX 2026

Carrera Presentación de la medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México dio a conocer los diseños oficiales de las playeras y medallas que recibirán los participantes del Medio Maratón BBVA y del Maratón Telcel 2026, competencias que este año incorporarán nuevas rutas y una imagen inspirada en la riqueza cultural mexicana.

La edición XIX del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 se realizará el 30 de agosto, con una participación de 30 mil corredores en un recorrido renovado de 42.195 kilómetros. El Medio Maratón será el 12 de julio.

El Medio Maratón mostró una respuesta inmediata por parte del público, ya que sus 30 mil lugares se agotaron rápidamente. El trayecto incluirá un recorrido por zonas emblemáticas de la ciudad: arrancará en la Alameda Central, avanzará por el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma y Chapultepec, para finalizar en el Ángel de la Independencia.

Durante el evento realizado en la Cineteca Nacional de Chapultepec, autoridades deportivas capitalinas destacaron que estas prendas representan el compromiso, la constancia y la preparación de miles de corredores.

Nueva ruta

La carrera iniciará en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, para seguir hacia la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución.

Los corredores continuarán por Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana Cazadora.

Correrán hacia el Bosque de Chapultepec, con el Museo Nacional de Antropología, el Auditorio Nacional y Campo Marte como escenarios de esta ruta deportiva.

Los participantes irán por la Avenida de los Compositores y el tramo final será Fernando Alicastre, el anillo periférico y Calzada Chivatito. Para concluir, regresarán a Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia para cruzar la meta.

El Maratón de la Ciudad de México 2026 ya tiene identidad definida. Para esta edición, la playera oficial apostará por un diseño en color verde que busca representar la energía deportiva del país, acompañado de gráficos inspirados en raíces culturales mexicanas, como figuras asociadas a la serpiente emplumada, el maíz y patrones tradicionales.

La medalla también retoma esta línea simbólica con detalles de inspiración prehispánica y un acabado especial al centro que funciona como reflejo, con la intención de que cada corredor reconozca su propio logro tras completar la distancia oficial de 42.195 kilómetros.

En esta prueba, tanto la playera como la medalla tendrán un enfoque distinto. La prenda será rosa y estará inspirada en la vida cotidiana de la capital, mientras que la presea resaltará valores como constancia y determinación. Además, contará con un espacio en el listón para que cada participante pueda dedicar su esfuerzo a una persona o causa especial.

El secretario de Deporte, Javier Hidalgo, destacó que las playeras y medallas de ambas competencias representan mucho más que un recuerdo de participación, ya que simbolizan el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la determinación de miles de personas que durante meses se preparan para alcanzar una meta personal.

Señaló que México es el país con la mayor proporción de personas que corren o trotan entre las naciones analizadas, al alcanzar una cifra equivalente al 24 por ciento de su población, reflejo del crecimiento que vive el atletismo recreativo y de la consolidación de una cultura deportiva cada vez más arraigada entre la ciudadanía.

Hidalgo destacó que este crecimiento debe ir acompañado de políticas públicas que permitan que todas las personas tengan las mismas oportunidades para practicar deporte y acceder a espacios adecuados para la actividad física.