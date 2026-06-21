Más de 25 mil personas asisten a festival por el Día del Padre en Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza reunió a más de 25 mil personas durante la celebración del Día del Padre, realizada en la explanada de la demarcación como parte del festival “Grasa y Gasolina”, evento que incluyó una exhibición de más de 500 vehículos entre automóviles clásicos, motocicletas y unidades modificadas.

La jornada congregó a familias, aficionados al automovilismo y motociclistas, quienes participaron en diversas actividades recreativas y culturales organizadas para conmemorar esta fecha.

Los atractivos incluyeron una exposición temática retro integrada por vehículos de distintas épocas, incluyendo modelos de las décadas de 1930 y 1960, así como automóviles contemporáneos y motocicletas de diferentes cilindradas. El evento también incorporó exhibiciones de vestimenta y música representativas de décadas pasadas.

Más de 25 mil personas asisten a festival por el Día del Padre en Venustiano Carranza

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra y la diputada federal Elena Segura recorrieron las instalaciones y convivieron con asistentes y participantes.

Según lo informado por las autoridades, el festival fue concebido como un espacio de convivencia familiar y recreación para reconocer la labor de los padres de familia y fomentar la integración comunitaria mediante actividades gratuitas.

Además de la exposición vehicular, participaron diversos clubes afiliados a la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, cuyos integrantes compartieron información sobre restauración, mantenimiento y conservación de vehículos históricos.

Como invitado especial acudió Effi Muñiz, integrante del programa televisivo “Mexicánicos”, quien realizó un recorrido por la muestra y convivió con los asistentes interesados en la cultura automotriz.

La oferta de entretenimiento incluyó presentaciones musicales de agrupaciones como Nicotina, Atomic Psychos y The Killing Floors Angels, que interpretaron temas de rock and roll y rockabilly a lo largo de la jornada.

Además se llevó a cabo un baile colectivo de estilo “stroll”, con el que, de acuerdo con los organizadores, se estableció un récord nacional de participación en esta modalidad.

El festival también contó con puestos de alimentos e hidratación, exhibiciones de arte gráfico, venta de artículos relacionados con el automovilismo y motociclismo, además de una función de lucha libre.