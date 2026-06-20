Huixquilucan abre convocatoria para integrar Comisión de Selección del Sistema Municipal Anticorrupción

El Ayuntamiento de Huixquilucan lanzó la convocatoria para integrar la Comisión de Selección Municipal Honoraria, organismo que tendrá la responsabilidad de designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción. La iniciativa busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

La convocatoria fue aprobada por el Cabildo municipal encabezado por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien destacó la importancia de incorporar perfiles ciudadanos con experiencia, honestidad y conocimientos en materia de fiscalización y combate a la corrupción.

De acuerdo con las bases publicadas en la Gaceta Municipal, la convocatoria está dirigida a instituciones educativas de nivel básico, medio superior, superior y de investigación, así como a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el municipio.

El proceso contempla la integración de cinco miembros honorarios. Tres de ellos deberán provenir del sector académico y de investigación, mientras que los otros dos serán seleccionados entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos con conocimientos en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Entre los requisitos establecidos para participar se encuentran ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con buena reputación, no haber sido condenado por algún delito y demostrar experiencia o conocimientos relacionados con temas de transparencia y rendición de cuentas. Además, los aspirantes deberán presentar documentación como currículum vitae, acta de nacimiento, credencial para votar, constancia de no antecedentes penales y una carta bajo protesta de decir verdad.

El Órgano Interno de Control Municipal será la instancia encargada de recibir y revisar la documentación de los candidatos. Las solicitudes se recibirán en las oficinas ubicadas en la calle Luis Pasteur, en San Juan Bautista, Quinto Cuartel, en Huixquilucan. El periodo de registro fue establecido del 4 al 15 de junio de 2026.

Una vez concluida la etapa de recepción de documentos, el Órgano Interno de Control verificará que los expedientes cumplan con todos los requisitos establecidos. Posteriormente, realizará entrevistas con los aspirantes que hayan acreditado la documentación solicitada para evaluar sus perfiles.

Después de esta fase, el órgano presentará una propuesta al Cabildo para su aprobación. Finalmente, los integrantes designados conformarán la Comisión de Selección Municipal, la cual tendrá la tarea de nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Huixquilucan.

Las autoridades municipales señalaron que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones públicas y generar confianza entre la población. Asimismo, destacaron que la creación de esta comisión permitirá contar con mecanismos de vigilancia más sólidos para supervisar el actuar de la administración pública.

La Comisión de Selección Municipal tendrá una vigencia de 18 meses a partir de su nombramiento y sus integrantes desempeñarán el cargo de manera honoraria, es decir, sin recibir remuneración económica. El objetivo es garantizar la independencia de quienes participen en el proceso y fortalecer la legitimidad de las decisiones que se tomen en materia de combate a la corrupción.