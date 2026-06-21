Megamarcha de la CNTE en CDMX este 22 de junio de 2026: horarios, rutas, calles afectadas y alternativas viales

CNTE

La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de movilizaciones este lunes 22 de junio de 2026, cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realicen una megamarcha y bloqueos en distintos puntos de la capital, lo que podría generar afectaciones importantes en la movilidad desde las primeras horas del día.

¿A qué hora comenzará la megamarcha de la CNTE HOY 22 de junio?

De acuerdo con reportes de movilizaciones recientes del magisterio en la capital, este tipo de protestas suele concentrarse por la mañana, alrededor de las 9:00 horas, y con posibles avances de contingentes minutos antes, lo que puede provocar cierres viales anticipados en zonas estratégicas del Centro Histórico y vialidades principales.

Afectaciones vialespor marcha CNTE en CDMX

Las autoridades de movilidad recomiendan anticipar traslados debido a que este tipo de movilizaciones, las calles y avenidas más afectadas serán:

Paseo de la Reforma (en el tramo del Ángel de la Independencia a la Avenida Juárez)

El Eje Central Lázaro Cárdenas

La Avenida Insurgentes Sur

La Calzada de Tlalpan

Estas zonas suelen presentar cierres totales o intermitentes, dependiendo del avance de los contingentes y la presencia de autoridades de tránsito.

Alternativas viales recomendadas

Para reducir tiempos de traslado y evitar las zonas de conflicto, se sugiere utilizar:

Circuito Interior

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Chapultepec

Anillo Periférico (en tramos estratégicos)

Ejes viales exteriores al Centro Histórico

Estas rutas suelen utilizarse como desvío cuando el primer cuadro de la ciudad presenta saturación por manifestaciones.

Por qué la CNTE realiza este paro en CDMX

Detrás del tráfico y las marchas hay un trasfondo político y social. La CNTE exige la eliminación de la reforma educativa, cambios a la Ley del ISSSTE 2007, mesas de diálogo con el gobierno federal, etc.

El paro no solo afecta la movilidad, sino también implica suspensión de clases y presión directa sobre las autoridades.