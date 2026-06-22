Concluyen obras en Periférico Oriente y Avenida Central en el oriente mexiquense

El Gobierno del Estado de México informó la conclusión de trabajos de rehabilitación en Periférico Oriente y Avenida Central, dos de las principales vías de conexión entre el oriente mexiquense y la Ciudad de México.

Con dicha obra se busca mejorar la movilidad de alrededor de 180 mil automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Las obras comprendieron la intervención de 4.72 kilómetros de Periférico Oriente, en sus cuerpos norte y sur, así como 22.58 kilómetros de Avenida Central, tanto en carriles centrales como laterales.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México e incluyeron la corrección de deformaciones en la superficie de rodamiento, renivelaciones, colocación de nueva carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical, construcción de guarniciones en algunos puntos e instalación de luminarias.

Dichas acciones son parte de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, estrategia enfocada en la recuperación de infraestructura vial y urbana en distintos municipios de la entidad.

La rehabilitación permitirá reducir afectaciones derivadas del deterioro del pavimento y mejorar las condiciones de seguridad vial en corredores que registran una alta afluencia vehicular, especialmente para quienes se desplazan entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y la capital del país.

Además de la renovación de la infraestructura carretera, el proyecto contempló trabajos de mejoramiento urbano mediante la colocación de alumbrado público en diversos tramos, con el objetivo de incrementar la visibilidad y las condiciones de tránsito durante la noche.

Las obras impactarán de manera directa a más de 2.6 millones de habitantes de la región oriente del Estado de México, una de las zonas con mayor concentración poblacional y movilidad de la entidad.

Usuarios de las vialidades consultados indicaron que la rehabilitación era necesaria debido al deterioro que presentaban diversos tramos.

“Está bien para la ciudadanía, para los que manejamos, para que ya podamos pasar bien porque hay muchos baches”, expresó Fabiola, usuaria de Avenida Central.

El gobierno estatal sostuvo que la modernización de estas vialidades busca agilizar los traslados y mejorar la conectividad entre los municipios mexiquenses y la Ciudad de México, en una zona que concentra una parte importante de los desplazamientos diarios de trabajadores, estudiantes y transportistas.