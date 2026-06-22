IECM pone a disposición histórica electoral y estadísticas de votación de la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) habilitó para consulta pública el apartado “Elecciones” dentro de su plataforma digital, un espacio que reúne información sobre los procesos electorales en la capital, con el fin de fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a datos estadísticos y operativos de los comicios.

La herramienta concentra registros de los procesos electorales ordinarios realizados durante las últimas décadas, así como información relacionada con la participación ciudadana desde el extranjero, el voto anticipado y otros mecanismos implementados para ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales.

Dispone de cifras del Padrón Electoral, la Lista Nominal, los resultados electorales y los porcentajes de participación ciudadana correspondientes a las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías con sus respectivas concejalías, desde el año 2000 hasta el proceso electoral concurrente de 2024.

La plataforma también permite consultar la evolución de la participación ciudadana tanto en elecciones concurrentes como en procesos intermedios destinados a la renovación del Congreso capitalino y de las alcaldías.

Además, el portal incluye información sobre las acciones impulsadas por el IECM para ampliar las modalidades de votación y facilitar el acceso al sufragio de grupos en situación de vulnerabilidad o con dificultades para acudir a las casillas. Entre ellas se encuentran el voto desde el extranjero, el voto anticipado para personas en estado de postración y el voto para personas en prisión preventiva que no cuentan con una sentencia condenatoria.

Estas modalidades contribuyeron a incrementar la participación de sectores específicos de la población, particularmente entre las personas residentes fuera del país.

Otro de los recursos disponibles es el Sistema de Consulta de las Estadísticas de Resultados Electorales, que organiza la información en distintos apartados temáticos e incluye mapas, indicadores sobre el comportamiento del padrón electoral y bases de datos de libre descarga para consulta y análisis.

Toda la información puede consultarse de manera gratuita y permanente a través del portal del IECM, donde se encuentra disponible la memoria estadística y operativa de los procesos electorales de la Ciudad de México.