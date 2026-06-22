Mujeres con Bienestar Edomex 2026: calendario de pagos de junio y fechas confirmadas

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cuándo será el próximo pago en Edomex? (Imagen creada con IA)

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México ya inició la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, un proceso que se realiza de forma escalonada y ordenada para garantizar que las beneficiarias reciban el depósito sin saturación del sistema de pagos.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades del Estado de México, los pagos comenzaron el 17 de junio de 2026 y se mantendrán hasta el 23 de junio para completar la entrega total del recurso a las beneficiarias registradas.

Calendario oficial del pago Mujeres con Bienestar Edomex 2026

El calendario de depósitos de cada beneficiaria quedó de la siguiente forma:

17 de junio A y B

A y B 18 de junio de la C a la F

de la C a la F 19 de junio de la G a la L

de la G a la L 22 de junio de la M a la Q

de la M a la Q 23 de junio de la R a la Z

¿Cuánto dinero da Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría del Bienestar, cada beneficiaria recibe un apoyo de 2 mil 500 pesos mexicanos por beneficiaria

Este apoyo se deposita de manera bimestral y puede ser retirado en cajeros automáticos o utilizado directamente con la tarjeta en establecimientos autorizados.

Cabe destacar que la Secretaría del Bienestar reportó que para el pasado mes de mayo se logró repartir un millón de tarjetas a las beneficiarias.

Recomendaciones oficiales para beneficiarias

Para evitar confusiones o riesgos ante estafadores, las autoridades recomiendan:

Revisar el saldo de la tarjeta de manera constante

Evitar acudir en masa a sucursales bancarias

Consultar únicamente canales oficiales del programa

Mantener actualizados los datos personales

Estas medidas ayudan a evitar confusiones y retrasos en la identificación del depósito.