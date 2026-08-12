Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 10 lesionados; Fiscalía CDMX iniciará investigación

Explosión en la Colonia Roma moviliza a bomberos y Guardia Nacional Foto: Héctor Gutiérrez

Una explosión registrada la noche de este miércoles en un restaurante de la colonia Roma movilizó a cuerpos de emergencia y dejó, de acuerdo con los reportes más recientes, 10 personas lesionadas, entre ellas bomberos, elementos de Protección Civil y policías que se encontraban atendiendo un incendio previo.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de avenida Álvaro Obregón y Morelia, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, donde inicialmente se reportó un incendio en la cocina de un restaurante de carnes.

El establecimiento fue identificado como La Cabrera Casa de Carnes. La emergencia comenzó con un incendio que, según la información proporcionada por autoridades capitalinas, se habría originado en la campana de la cocina y que inicialmente fue controlado por los equipos de emergencia.

Sin embargo, mientras bomberos, policías y personal de Protección Civil realizaban labores de revisión y atención en el inmueble, se produjo una acumulación de gas, provocando una fuerte explosión y daños en la fachada del establecimiento.

Bomberos y elementos de seguridad llegaron al lugar de la explosión en la Colonia Roma Foto: Héctor Gutiérrez

¿Qué pasó en el restaurante de la colonia Roma?

Los primeros reportes apuntaban a un incendio en la cocina del restaurante. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó inicialmente que el fuego se había originado en una campana de cocina y que había sido controlado oportunamente.

No obstante, de acuerdo con una persona que presenció el incidente, “Lo que pasó es que empezó a salir mucho humo del restaurante y empezaron a evacuar todo el edificio. Explotó cuando había personas afuera y los bomberos estaban adentro”.

La situación cambió minutos después cuando se registró una explosión derivada, de acuerdo con el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, de una acumulación de gas.

Bomberos y elementos de seguridad llegaron al lugar de la explosión en la Colonia Roma Foto: Héctor Gutiérrez

Explosión deja como saldo 10 personas lesionadas

El saldo preliminar más reciente es de 10 personas lesionadas. De acuerdo con la información oficial, entre los afectados se encuentran:

Seis bomberos

Dos elementos de Protección Civil

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Excélsior había reportado inicialmente nueve personas lesionadas: seis bomberos, dos integrantes de Protección Civil y un elemento de la SSC. Posteriormente, los reportes actualizados elevaron la cifra a 10.

Fiscalía iniciará investigación por explosión en la Colonia Roma

De acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas, quien ya se encontraba en el lugar de los hechos, señaló que la Fiscalía abrirá una carpeta de investigación para conocer las causas de la explosión y deslindar responsabilidades.

Autoridades piden evitar la zona

Ante la emergencia, las autoridades capitalinas solicitaron a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar y permitir el libre paso de las unidades de emergencia.

La recomendación fue dirigida especialmente a automovilistas y peatones que se encontraban cerca de avenida Álvaro Obregón y Morelia.