Conmoción en la Roma: Fiscalía investiga explosión, Guardia Nacional vigila... y vecinos lanzan sospechas (VIDEOS)

Conmoción en la Roma La explosión de un restaurante en la CDMX despertó sospechas vecinales y la vigilancia de las autoridades, incluida la Guardia Nacional. (Héctor Gutiérrez Trejo)

Algunos vecinos acusan incompetencia por parte de las autoridades, otros están molestos porque no pueden acceder a su vivienda, otros son turistas que rentaron una habitación y dejaron su equipaje dentro: la explosión esta noche de un restaurante en la Roma, uno de los corazones de la bohemia capitalina, provocó conmoción, incertidumbre... y sospechas.

Vecinos relataron a LA CRÓNICA DE HOY que lo que empezó con humo derivó en un desalojo de sus viviendas y la posterior explosión en el lugar, localizado en la Avenida Álvaro Obregón, lo cual provocó la movilización de servicios de emergencia, así como el traslado médico de 13 elementos heridos pertenecientes a diversas dependencias de la Ciudad de México.

La presencia de efectivos de la Guardia Nacional en la zona con armas de alto calibre, asimismo, despertó preguntas entre vecinos y comerciantes: “¿Qué hacen aquí“, señalaron.

¿Qué pasó en la colonia Roma de la Ciudad de México?

Una explosión registrada la noche de este miércoles en el restaurante La Cabrera Casa de Carnes, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de 13 personas lesionadas, entre ellas nueve bomberos, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos elementos de Protección Civil, de acuerdo con los reportes preliminares obtenidos en el lugar.

El estallido ocurrió durante las labores de atención a un incendio que había comenzado minutos antes dentro del establecimiento. El inmueble fue acordonado y autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incidente.

“Fue incompetencia, dentro sólo estaban los bomberos y policías”, narró un vecino, que pidió mantener el anonimato.

“Nosotros venimos llegando, dejamos nuestro equipaje dentro”, le dijeron dos turistas a Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de Protección Civil.

📍La secretaria Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas, confirmó que, tras el incidente registrado esta noche en un restaurante de la Colonia Roma en la CDMX, solo se registran averías en cancelería, herrería, puertas y vidrios.



Sin embargo, llamó a… pic.twitter.com/XMJONkP2aF — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 13, 2026

¿Cómo ocurrió la explosión en el restaurante de la Roma?

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio por la CRÓNICA DE HOY, del restaurante comenzó a salir una gran cantidad de humo, por lo que se inició la evacuación del edificio y de personas que se encontraban en la zona.

La explosión se registró cuando personal de emergencia ya realizaba labores al interior del establecimiento. La onda expansiva provocó daños visibles en el restaurante y movilizó a cuerpos de emergencia de distintas dependencias.

Fiscalía investiga las causas del estallido

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación para establecer qué originó la explosión.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas, acudió al sitio y sostuvo un encuentro con vecinos del inmueble, al cual tuvo acceso de manera exclusiva LA CRÓNICA DE HOY, para informarles que la Fiscalía ya realiza las diligencias y el peritaje correspondientes.

También les comunicó que, hasta el momento, no existe evidencia de daño estructural aparente en el edificio, aunque las inspecciones técnicas continuarán como parte del protocolo de seguridad.

Diez lesionados tras la emergencia

Información obtenida en el lugar indica que el saldo preliminar es de 13 personas lesionadas, distribuidas de la siguiente manera:

Nueve bomberos de la Ciudad de México.

Dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Dos elementos de Protección Civil.

Todos participaban en la atención de la emergencia al momento de la explosión.

🚔🛡️ Además de policías, bomberos, Protección Civil y personal de emergencias, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en el perímetro del inmueble de la colonia Roma para resguardar los accesos.



👀📍 La presencia de los elementos, algunos con armas largas, generó… pic.twitter.com/4ytnbgCGw3 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 13, 2026

Amplio operativo en la colonia Roma... “¿por qué hay guardias nacionales", cuestionan

Además de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos, personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Protección Civil, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, en el perímetro también se desplegaron elementos de la Guardia Nacional armados con fusiles de alto calibre, quienes resguardaban los accesos al inmueble.

La presencia de militares llamó la atención de algunos vecinos y comerciantes de la zona: “Que nos digan qué hacen militares aquí”, expresó un mesero de un restaurante aledaño, quien solicitó mantener su identidad en reserva.

Guardias nacionales Personal militar se apersonó en el lugar del incidente con armas de alta calibre. (Héctor Gutiérrez Trejo)

La circulación permaneció restringida en los alrededores del restaurante, donde continuaban las inspecciones para evaluar las condiciones del inmueble y garantizar la seguridad de habitantes y comercios de la zona.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen de la explosión y dar a conocer de manera oficial los resultados de los peritajes.