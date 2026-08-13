Comisión de Búsqueda CDMX gasta 262 mil en fotocopias y artículos de oficina... y no deja para exploraciones en campo

Desaparecidos en la CDMX La crisis de personas cuyo paradero se desconoce contrasta con las erogaciones de las autoridades. (Cuartoscuro y especial)

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ejerció un presupuesto de más de 200 mil pesos en servicios de fotocopiado, materiales para oficina y jardinería de enero a junio del 2026, sin embargo, la institución no destinó un monto para la ejecución de exploraciones en campo y el gasto para herramientas es menor a los dos mil pesos.

Aunque una de sus atribuciones de la dependencia — como lo señala el inciso ocho del Artículo 25 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México — es determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, el organismo no destinó una partida presupuestal específica para eso.

Búsqueda por Patrones y falta de recursos

En la “Búsqueda por Patrones”, organizada de manera inédita por el Gobierno capitalino en octubre del 2025, se prometió que se reunirían más de 400 personas para trabajar en 215 mil metros cuadrados, entre autoridades de seguridad y justicia, no obstante, la realidad fue distinta, ya que no arribó el equipo prometido, según las familias, su trabajo fue débil y se reportaron torpezas anteriormente denunciadas, como mano de obra, poca inversión económica y equipo insuficiente.

Nueve meses después, Crónica obtuvo vía transparencia todas las partidas presupuestales ejercidas del 1 de enero hasta el seis de julio del 2026, en las que se gastaron mil 858.91 pesos en la partida 2911 por el concepto herramientas menores — sin que especifique si son utilizadas para indagatorias en campo — aún cuando la utilización de material deficiente, inoperante y de mala calidad fue el primer reclamo de los colectivos en la Búsqueda por Patrones.

Por el contrario, la Comisión pagó 97 mil 585.84 pesos para servicios de apoyo administrativo y fotocopiado en la partida 3361 y 95 mil 407.56 pesos en servicios de impresión en el rubro 3362, un total de 192 mil 993.4 pesos.

Además, para materiales, útiles y equipos menores de oficina, la Comisión destinó la partida doble 2111, con una suma de 65 mil 129 pesos. Del mismo modo, el organismo gastó mil 858.91 pesos en servicios de jardinería.

Uno de los rubros de gasto más grandes es el 2211, por el concepto productos alimenticios y bebidas para personas, con un gasto de 464 mil 861.82 pesos del 1 de enero al seis de julio.

🏟️⚽ A más de un més de que se terminara el Mundial 2026 en Guadalajara, colectivos de búsqueda mantienen fichas de búsqueda de personas con temáticas de estampas del album en varias calles de la Guadalajara.



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Las obligaciones de la Comisión

Una de las facultades de la Comisión, según la Ley, es coordinar las acciones de búsqueda de niñas y mujeres que deriven de la Alerta de Violencia de Género. Adicionalmente, diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de personas desaparecidas.

En el presupuesto ejercido hasta el seis de julio, no se exponen conceptos para esas acciones, aun cuando es su obligación y responsabilidad los trabajos de campo, como lo dice la fracción cuatro de la ley: solicitar el acompañamiento, en términos de lo establecido por la Ley General, de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno cuando sea necesario que el personal de la Comisión de Búsqueda realice trabajos de campo.

En las partidas presupuestales tampoco se relaciona a la adquisición de artículos para las búsquedas en campo, viáticos o insumos para colectivos, herramientas mayores o servicios médicos.

Presupuesto ejercido en 2026

Para el ejercicio fiscal de 2026, a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México se le asignaron 47 millones 546 mil 970 pesos, lo que significó duplicar el recurso que se tenía el año pasado. Hasta el seis de julio, el organismo ejerció 32.43 por ciento (15 millones 420 mil 761 pesos).

Hasta esa fecha, se reportaron 537 personas desaparecidas en la Ciudad de México y mil 155 halladas – de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda — , pero al cuestionar a la dependencia local, respondió que desconoce el número de personas que fueron encontradas en exploraciones en campo.

Las familias denuncian deficiencias

En la Búsqueda por Patrones a finales del 2025, las familias llenaron el lugar, dirigían las brigadas, aportaron los recursos económicos para los alimentos, los repartieron y se preocupaban por los cuidados de los solidarios. Declararon que faltaba esfuerzo de las instituciones, así como la falta de recursos materiales y humanos.

“Es muy triste porque esto no es más que una réplica de lo que desde hace muchos años se ha hecho con esfuerzo de las familias. La coordinación institucional sigue siendo precaria y lo más lamentable es la falta de recursos humanos y materiales, hoy nos quedamos sin alimentos, ni hidratación, fue proporcionada por nosotras”.

“No es nada de lo que se había anunciado hace unos días, como una súper búsqueda masiva, no es ni tantito. El proyecto que tenían desde el Gabinete de Búsqueda siempre ha sido muy ambicioso y no hemos abarcado ni una parte de lo que nos presentaron. Las familias siempre tenemos que sacar la casta y nos deja un muy mal sabor de boca”.

“Siempre se les ha puesto sobre la mesa que caminen de la mano de las familias, las búsquedas en campo vienen desde hace décadas. Es difícil que en campo caminen sin la expertiz que tiene una familia de larga data, el exhorto es que no se les olvide que las compañeras son las que tienen la experiencia. Conforme van pasando los años, pasamos administraciones y lo lamentable es que esto es repetitivo, todavía no tenemos garantías de no repetición”, declaró en octubre del 2025 a Crónica Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”.

Nueve meses después, en el sexto aniversario de la desaparición de Monserrat Uribe, hija de Jaqueline, denunciaron las mismas deficiencias de las autoridades.

“No he tenido acceso a la verdad y a la justicia, el sistema me engañó, pretendía que entregándome un cráneo me quedara callada y me quedara quieta, como me lo hizo saber la coordinadora de Implementación del CAIBP, Rocío Maldonado, pretender callarme al entregarme un cráneo, eso nunca va a pasar, mi hija tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la búsqueda”.

“Tengo un año y dos meses sin Ministerio Público, no se ha avanzado. El sistema también nos frustra las búsquedas cuando somos representantes de colectivos, somos incómodas, se me ha negado muchísimo, se me ha revictimizado muchísimo el seguimiento de mi carpeta”, declaró Jaqueline Palmeros en la conmemoración de la desaparición de su hija.