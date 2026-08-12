Calles dignas para Cuautepec Janecarlo Lozano suma 46 vialidades rehabilitadas 

Janecarlo Lozano

La recuperación de las calles en Gustavo A. Madero avanza con una intervención que busca cambiar la movilidad desde el territorio: el alcalde Janecarlo Lozano en compañía de mil vecinos, entregó la repavimentación de 2 kilómetros de las avenidas Adolfo López Mateos y Guadalupe Victoria, en Cuautepec, y con ello sumó 46 vialidades intervenidas durante su administración.

Los trabajos abarcaron 25 mil metros cuadrados de superficie, desde avenida Puerto Mazatlán hasta el Jardín Madero, con el propósito de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones, ciclistas y automovilistas.

La obra forma parte del programa “La Calle es Nuestra”, mediante el cual la alcaldía ha concentrado recursos en vialidades que durante años acumularon desgaste y afectaciones. Para 2026, el gobierno de GAM contempla reencarpetar 80 mil metros cuadrados únicamente en Cuautepec, como parte de una inversión global de 300 millones de pesos para la recuperación vial.

El esfuerzo también incluye el combate directo a los baches. Entre 2025 y 2026 se han reparado 82 mil 102 baches en 179 colonias, con la atención de 582 mil 631 metros cuadrados de vialidades y la utilización de 109 mil 945 toneladas de mezcla asfáltica.

La estrategia ha llevado trabajos a colonias como Nueva Atzacoalco, Guadalupe Insurgentes, Residencial Zacatenco, Casas Alemán, Santa Isabel Tola, Guadalupe Tepeyac, Acueducto de Guadalupe, Cuautepec Alto, Providencia y San Juan de Aragón, entre otras.

“Estamos recuperando las calles porque mejorar una vialidad significa mejorar la vida diaria de las familias. Una calle en buenas condiciones permite llegar más rápido a casa, trasladarse con mayor seguridad y reducir riesgos para quienes caminan, conducen o utilizan bicicleta. Nuestro compromiso es que ninguna colonia se quede fuera de esta transformación; por eso vamos a seguir trabajando hasta donde más se necesita”, afirmó Janecarlo Lozano.

El programa “La Calle es Nuestra” inició en abril con la repavimentación de la avenida Gran Canal, en Casas Alemán, y desde entonces se ha extendido a distintos puntos de la alcaldía con atención prioritaria a las vialidades que requieren una renovación integral.

Para fortalecer la capacidad de respuesta, la alcaldía adquirió dos trenes completos de pavimentación, cinco bacheadoras y cinco camiones de volteo, equipo que permite ampliar los frentes de trabajo y reducir los tiempos de atención.