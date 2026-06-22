Taxista en CDMX Taxista muere en su vehículo en plena avenida Las Águilas: ¿Qué pasó y qué se sabe sobre el caso? (Pexels)

Un taxista perdió la vida mientras conducía su unidad por las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. El deceso ocurrió exactamente en el cruce de la Avenida Alta Tensión y la Calzada de las Águilas, en la zona del bajo puente correspondiente a la colonia Las Águilas.

Paramédicos confirmaron el deceso del conductor, un presunto adulto mayor

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima, un adulto mayor de aproximadamente 65 a años, transitaba sobre la vialidad con dirección hacia Observatorio cuando comenzó a sentirse mal, el conductor logró detener la marcha del vehículo, pero momentos después se desvaneció sobre su asiento.

Servicios de emergencia acuden al lugar de avenida Las Águilas

Al percatarse de la situación, automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al sitio arribó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Lamentablemente, tras realizarle la revisión correspondiente, los paramédicos diagnosticaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El automóvil afectado es un taxi con la cromática oficial roja y blanca de la Ciudad de México, con placas de circulación A4528H.

Severas complicaciones viales en el Eje 5 Poniente

Debido a que el taxi quedó detenido en el carril de extrema izquierda, se generó una congestión vehicular que complicó el tránsito de la zona.

El deceso del taxista afectó la circulación en la zona, extendiendo el rezago vehicular hacia los Ejes 5 y 6 Sur. Ante esto, se aconseja a los automovilistas a manejar con paciencia y precaución.

Elementos del ERUM acudieron a la unidad para resguardar la escena a la espera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Asimismo, se solicitó la presencia de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para realizar el levantamiento del cuerpo y retirar el vehículo de la vialidad.