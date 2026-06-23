Autoridades de Edomex convocan a donar alimento y artículos para animales de cuidado

Croquetmanía

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, implementó la campaña “Croquetmanía”, la cual se realizará hasta el 18 de julio para beneficiar a seres sintientes que reciben atención especializada mientras esperan a una familia responsable que les brinde un hogar.

Por ello, las autoridades estatales hacen un llamado a la población en general para donar croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado; a fin de dar una estancia digna a seres sintientes bajo protección de asociaciones y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

En “El evento más croqueto del año” se reciben dichos productos de 10:00 a 16:00 horas en 13 centros de acopio que operan de lunes a domingo en:

Palacio de Gobierno (Av. Sebastián Lerdo de Tejada 300, colonia Centro, Toluca)

Paque Ecológico Zacango (Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Kilómetro 7 S/N, Calimaya)

Parque Hermenegildo Galeana (Carretera Toluca-Tenancingo, Km 6, Camino a San Antonio Agua Bendita, Tenancingo)

Parque Sierra Morelos (Av. Filiberto Navas S/N. San Mateo Oxtotitlán, Toluca)

Sierra de Nanchititla (Domicilio Conocido S/N. Comunidad de Palos Prietos, Luvianos)

Parque San Sebastián Luvianos (Domicilio Conocido S/N. Comunidad de San Sebastián Luvianos)

Centro Ceremonial Otomí (Carretera Temoaya-San Pedro arriba S/N. Comunidad de San Pedro Arriba, Temoaya)

El Salto de Chihuahua (Domicilio Conocido S/N. comunidad de San Juan Xoconusco. Donato Guerra).

La Marquesa (Domicilio Conocido, Carretera México-Toluca kilómetro 32+200, Comunidad la Marquesa, Ocoyoacac; el parque se ubica entre la carretera de cuota y la autopista libre)

Centro Ceremonial Mazahua (Carretera el Fresno Nichi-Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso)

Parque Atlacomulco (Cto. Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú, esquina con Boulevard Primero de Mayo S/N, Rio Lerma, Atlacomulco)

Parque de la Ciencia-Energía Tlalnepantla (Cerro Colorado Manzana 002, Ecuestre Residencial San José, Industrial la Presa, Tlalnepantla)

Y de lunes a viernes en:

Sistema Mexiquense de Medios Públicos (Av. Estado de México 1616, Santa Cruz, en Metepec)

La Crónica de Hoy 2026