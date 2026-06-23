Metrópoli

La campaña “Croquetmanía” se realizará hasta el 18 de julio para beneficiar a seres sintientes que reciben atención especializada

Autoridades de Edomex convocan a donar alimento y artículos para animales de cuidado

Por Giovanna Morales Gómez
Croquetmanía

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, implementó la campaña “Croquetmanía”, la cual se realizará hasta el 18 de julio para beneficiar a seres sintientes que reciben atención especializada mientras esperan a una familia responsable que les brinde un hogar.

Por ello, las autoridades estatales hacen un llamado a la población en general para donar croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado; a fin de dar una estancia digna a seres sintientes bajo protección de asociaciones y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

En “El evento más croqueto del año” se reciben dichos productos de 10:00 a 16:00 horas en 13 centros de acopio que operan de lunes a domingo en:

  • Palacio de Gobierno (Av. Sebastián Lerdo de Tejada 300, colonia Centro, Toluca)
  • Paque Ecológico Zacango (Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Kilómetro 7 S/N, Calimaya)
  • Parque Hermenegildo Galeana (Carretera Toluca-Tenancingo, Km 6, Camino a San Antonio Agua Bendita, Tenancingo)
  • Parque Sierra Morelos (Av. Filiberto Navas S/N. San Mateo Oxtotitlán, Toluca)
  • Sierra de Nanchititla (Domicilio Conocido S/N. Comunidad de Palos Prietos, Luvianos)
  • Parque San Sebastián Luvianos (Domicilio Conocido S/N. Comunidad de San Sebastián Luvianos)
  • Centro Ceremonial Otomí (Carretera Temoaya-San Pedro arriba S/N. Comunidad de San Pedro Arriba, Temoaya)
  • El Salto de Chihuahua (Domicilio Conocido S/N. comunidad de San Juan Xoconusco. Donato Guerra).
  • La Marquesa (Domicilio Conocido, Carretera México-Toluca kilómetro 32+200, Comunidad la Marquesa, Ocoyoacac; el parque se ubica entre la carretera de cuota y la autopista libre)
  • Centro Ceremonial Mazahua (Carretera el Fresno Nichi-Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso)
  • Parque Atlacomulco (Cto. Vial Dr. Jorge Jiménez Cantú, esquina con Boulevard Primero de Mayo S/N, Rio Lerma, Atlacomulco)
  • Parque de la Ciencia-Energía Tlalnepantla (Cerro Colorado Manzana 002, Ecuestre Residencial San José, Industrial la Presa, Tlalnepantla)
  •  Y de lunes a viernes en: 
  • Sistema Mexiquense de Medios Públicos (Av. Estado de México 1616, Santa Cruz, en Metepec)

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