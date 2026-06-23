Caída de árbol en colonia Xoco deja sin luz a vecinos de la Benito Juárez este 23 de junio

Apagón en Xoco Árbol gigante cae con las lluvias (Rogelio Morales Ponce)

Un árbol de 20 metros cayó en la colonia Xoco. Varios vecinos de la zona reportaron quedarse sin luz.

¿Qué pasó en la colonia Xoco?

En la calle Puente de Xoco, un árbol de 20 metros de altura se desplomó a causa de los fuertes vientos y lluvias torrencial que azotaron la capital durante la noche de este martes 23 de junio.

El incidente causó un apagón de 15 cuadras a la redonda.

La autoridades se encuentran presentes en la escena desde la primeras horas de mañana. Sin embargo, no se ha podido remover el árbol en su totalidad debido a que el este cayó sobre cableado de alta tensión.

En otros lugares de la ciudad, también se han reportado árboles caídos, como uno 15 metros de largo, en la colonia Las Cruces (alcaldía Magadalena Contreras) y en la intersección entre las avenidas Chapultepec y Cuahtémoc (colonia Cuauhtémoc).