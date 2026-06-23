Metro ampliará una hora su servicio por partido de futbol y concentración en el Ángel

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el próximo 24 de junio extenderá una hora el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3, por lo que los trenes operarán hasta la 1 de la mañana del día siguiente.

La medida tiene como objetivo apoyar la movilidad de las personas que asistirán al partido de futbol que se realizará en el estadio Ciudad de México, así como de quienes acudan a la concentración programada en el Ángel de la Independencia tras el encuentro mundialista.

Las últimas corridas de los trenes partirán de las terminales de las tres líneas aproximadamente a las 00:30 horas, por lo que se recomendó a los usuarios considerar este horario para planear sus traslados.

El Metro señaló que la ampliación del servicio busca facilitar el regreso de los asistentes a ambos eventos y contribuir a una movilidad más segura durante la noche.

Además, hizo un llamado a los usuarios a respetar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones, entre ellas no rebasar la línea amarilla en los andenes, evitar que objetos caigan a las vías y permitir el libre cierre de puertas de los trenes.

El organismo destacó que estas acciones contribuyen a prevenir incidentes y retrasos en la operación del servicio, especialmente durante jornadas con alta afluencia de pasajeros.

La ampliación del horario aplicará únicamente para las Líneas 1, 2 y 3 durante la noche del 24 de junio y la madrugada del 25 de junio.