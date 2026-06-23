¿Sigue cerrado Chabacano?: Estas son las estaciones de la línea 2 del Metro CDMX afectadas este martes 23 de junio

Chabacano Línea 2 El Metro CDMX anunció la reapertura de la estación Chabacano en la Línea 2 del servicio.

La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México enfrentó diversos cierres en las últimas semanas para llevar a cabo labores de rehabilitación y remodelación con motivo del Mundial de Futbol 2026.

No obstante, Adrián Rubalcava —director general del servicio— anunció la reapertura de la estación Chabacano este martes 23 de junio; a pesar de ello, informó a la población que algunos tramos de la importante línea de movilización capitalina permanecerán cerrados hasta el término de los trabajos pendientes.

Reabre estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX

A través de redes sociales, el director general del STC Metro, así como la cuenta oficial del servicio, anunciaron a la población que la estación Chabacano de la Línea 2 fue reabierta este martes a primera hora; en ella, también confluyen transbordos a las líneas 8 y 9 del transporte capitalino.

"La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. La estación Chabacano se encuentra abierta y en servicio para ascenso y descenso de personas usuarias", informó la cuenta de Metro CDMX.

De acuerdo con Rubalcava, la reapertura de Chabacano representa "un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas" en las últimas semanas como parte de una serie de trabajos de remodelación y rehabilitación de la red.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas hoy martes 23 de junio?

En redes sociales, la noticia ha otorgado alivio a los y las transeúntes de la Ciudad de México que contaban con la estación como parte elemental de su rutina diaria, sin embargo, el informe reciente también especificó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, dado que los trabajos de rehabilitación continúan durante los días siguientes.

#MetroAlMomento



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. La estación Chabacano se encuentra abierta y en servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para… pic.twitter.com/HzLfuG7FE1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

Debido a que el ascenso y descenso en la estación Zócalo/Tenochtitlan de esta línea no está permitido, las autoridades del servicio recomiendan como alternativas para llegar a la zona centro de la capital, las siguientes estaciones en líneas que conectan al trazo intervenido:

Línea 2: Pino Suárez y Allende.

Pino Suárez y Allende. Línea 8: San Juan de Letrán y Bellas Artes.

"Gracias a las y los usuarios por su paciencia, confianza y comprensión durante este proceso", recalcó Rubalcava respecto a la serie de labores realizadas en la Línea 2 del Metro CDMX a partir del 9 de febrero de 2026, en las cuales se invirtieron cerca de 2 mil 200 millones de pesos que fueron usados principalmente para el mantenimiento de vías, trenes y sistemas electromecánicos, según autoridades capitalinas.