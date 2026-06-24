Clara Brugada Molina No hay “obras del Mundial”, son parte del proyecto de largo aliento de la Ciudad

Clara Brugada (SUNNY QUINTERO)

Clara Brugada concede una entrevista a Crónica que, luego de una intensa granizada, se realiza en el Jardín Flotante Tlallipan, paseo elevado que la jefa de Gobierno muestra a Fernando Marón, Vicepresidente del Grupo Crónica, en su tramo del Metro San Antonio Abad a Plaza Tlaxcoaque (Pino Suárez).

“Inspira caminar por este lugar, es muy importante toda esta zona de la ciudad, era necesario hacer espacio público. Esta es una obra disruptiva, porque generalmente se piensa que los segundos pisos son para autos, hacer uno peatonal realmente cambia las cosas”, comenta Brugada durante la caminata, “se hace justicia peatonal”.

La obra de este Jardín Flotante fue vigilada personalmente por la jefa de Gobierno, al punto de que fue ella quien visitó Xochimilco para la selección de las flores que hoy bordean el camino y explica que ve este proyecto como un detonante, “haciendo inversión en una zona que la necesita y, por otro lado, hace que la población pueda caminar, pueda meterse en una dinámica distinta en medio de una calzada con tanto frenesí. Esta obra ayuda a que la población pueda tener espacio público comunitario. Me decían jóvenes de la Colonia Obrera que no tenían ni un espacio donde divertirse, donde estar”.

La apuesta de una transformación global de Tlalpan, con ciclovía, nuevas banquetas y el propio Jardín elevado que contará con los servicios de una Utopía, “convierte a la calzada de Tlalpan en la calzada más democrática de la ciudad”.

“Podemos encontrar diversidad de modos de trasladarse”, y añade, “tenemos el Metro, tenemos también avenidas para el transporte privado, tenemos la ciclovía, desde el centro hasta el sur de la ciudad”. Y, para el peatón, la parte de arriba, “más cercano al cielo que a lo que pasa en el territorio abajo”. Pero no sólo eso, Brugada señala que se lograron sustituir todas las banquetas de Tlalpan, 34 kilómetros de banquetas.

¿Entonces debemos entender este Jardín Flotante no sólo como una zona de paseo, sino como parte de una gran intervención global?

Estamos innovando. ¿Qué tipo de espacio público es este? Es el primer jardín que, además de tener polinizador, es el primer jardín que tiene el sistema público de cuidados y muchos otros servicios de salud, de cultura, de deporte, de manera permanente.

Obras

Mira, aquí está justamente el cine bajo las estrellas. Y aquí la población podrá disfrutar buen cine bajo las estrellas todas las noches. Pero si caminas y te encuentras una plazoleta, en las tardes habrá juegos, dinámicas, pero habrá cultura, habrá deporte, habrá yoga.

Los adultos mayores tienen espacios aquí reservados, donde hay dinámicas para ellos. El sistema público de cuidados, que es un nuevo concepto para la ciudad, que es hacer justicia a las mujeres porque hay un lugar en donde podrá haber un comedor popular, en donde las mujeres podrán recoger la comida ya hecha, sin pasar horas haciendo de comer en casa. Va a haber lavandería popular, en donde cualquier joven, señor, mujer, podrá venir a lavar su ropa.

En fin, todo lo que comprende el sistema público de cuidados que, generalmente, se pensaba en lugares cerrados. Hoy se hace en jardín abierto. Entonces se trata de un espacio público innovador, una transformación del espacio.

Tuve la ocasión de estar aquí el domingo y algún comentario señalaba que eran obras del Mundial. ¿Qué diría a la ciudadanía en torno a esto?

Se ha malentendido o algunos han tratado de hacer que parezca que son obras para el Mundial. El Mundial se va en unas semanas, el silbatazo final lo escucharemos muy pronto, pero las obras son permanentes, las obras se quedan para la población.

Y me refiero a todo lo que hicimos: estamos recibiendo el mundial con dos mil obras en la ciudad; algunas de alta prioridad: Tenemos un programa que se llama Uno, dos tres por mi Escuela, que consiste en que todo lo que requiera la escuela, una cubierta o techumbre, pintarse, baños, patios, salones, todo se hace, todo. Se trata de renovar el espacio público más importante de esta ciudad, que son las escuelas. 500 escuelas renovadas y en 2026 estamos haciendo otras 500.

Y tenemos la iluminación de la ciudad, 334 kilómetros de estos caminos que llamamos caminos de mujeres libres y seguras. No porque sea sólo para mujeres, cualquier parte de la comunidad se siente más segura.

Y también 100 kilómetros nuevos de electromovilidad. Por eso decidimos transformar el Tren Ligero. Y sí, está sirviendo para el Mundial, pero el mundial se va y la población de Xochimilco sigue beneficiada: Compramos trenes, 17 trenes nuevos. Le llamamos El Ajolote y, justamente por ponerle ese nombre, comenzó toda una campaña de descrédito hacia el tema. Pero lo que quiero decir es que hay 100 kilómetros más de electromovilidad con trolebús: de Chapultepec hasta Metro Universidad, de Metro Universidad a Huipulco, entre otras, con una inversión de miles de millones de pesos para la Ciudad de México.

Y, si recuerdan, hace un año tuvimos dos problemas fundamentales con las lluvias, baches y también inundaciones.

Ya no hemos tenido problemas con los baches en vías principales, ya no es el tema. ¿Por qué? Porque decidimos no bachear, sino repavimentar. Invertimos para repavimentar tres millones y medio de metros cuadrados que equivalen más o menos a 250 kilómetros de pavimentación, quitar todo el asfalto que existe y ponerle nuevo asfalto. A la ciudad le toca cuidar las vialidades principales, las avenidas principales; a las alcaldías les toca las secundarias.

Estas son algunas de las obras con las que recibimos al mundial, lo que vino a acelerar las obras, pero son obras que ya las teníamos programadas, que ya las íbamos a hacer con esta perspectiva de largo aliento.

Clara Brugada (SUNNY QUINTERO)

¿Qué aspecto destacaría para una visión de largo plazo de la Ciudad, para los próximos 10 años, digamos?

Para mí algo muy importante es recuperar la ciudad lacustre. Cuando lleguemos a eso será porque ya logramos cambiar muchas cosas más: a mí me gustaría hablar de que avanzamos en combatir la pobreza, en combatir las desigualdades.

La ciudad lacustre no es cualquier cosa, no se hace ni en un año, ni en dos, sino que se tiene que hacer en décadas. Sin embargo, yo estoy decidida, ya tenemos el proyecto, de empezar a recuperarla.

Cuando caminábamos hacia aquí hablamos de Xochimilco y por supuesto, sus canales. Esa es parte de la ciudad lacustre, pero no podemos dejar de ver cómo están ahorita los canales de Xochimilco. Bueno, nosotros ahorita tenemos un gran programa de evitar descargas, que es bien difícil, pero ese es el reto y a mí me gustan esos retos.

A mí me gustaría que en diez años podamos tener en la Ciudad de México una ciudad recuperada, en el que los animales que están en peligro de extinción, como el ajolote, que pudieran tener espacios en donde poder nuevamente vivir.

¿Y cómo gobernar para llegar hasta allí?

Yo vengo de las periferias. Yo vivo en la periferia de la Ciudad de México, eso me da una visión diferente para gobernar. Yo creo que hay muros que dividen a la ciudad y que estamos derribando esos muros. A mediano y largo plazo tenemos que derribar esos muros de desigualdad. Y que Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y que los pueblos más lejanos de la ciudad tengan las mismas condiciones que cualquiera de las colonias del centro. Es decir, que tengan los derechos plenos de los capitalinos.

Para mí, ver la ciudad es combatir esas desigualdades, derribar esos muros y hacer que la periferia tenga el mejor transporte del mundo. Por eso me he propuesto no solo estas tres líneas de Cablebús para la periferia, sino otras dos líneas más. Una para Cuajimalpa y otra para Xochimilco.

Y así podemos verlo en cualquier tema, en educación, por ejemplo, ¿Cuántos estudiantes tienen que venir desde muy lejos a estudiar preparatoria y universidad? Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir en preparatorias y universidades alrededor de toda la ciudad periférica. Mucha gente piensa que la Ciudad de México es el centro.

En cuanto a las Utopías, logran hacer que lo roto se vuelva a tejer; por supuesto que se construye tejido social, se rehabilita todo lo que tiene que ver con lo público.

Vamos a construir 100 Utopías hasta el 2028. Ahorita, cada semana prácticamente voy a estar inaugurando una.

El mundial nos interrumpió la inauguración de muchas Utopías. Justo estuve en una Utopía nueva de Iztapalapa, la de Ruta Zaragoza Bellísima. Tenemos listas la de Magdalena Contreras, la de Tlalpan y la de Coyoacán.

Yo creo en “la ciudad de los 15 minutos”, es decir, que desde cualquier punto de la ciudad donde vivas, a menos de 15 minutos te queda una Utopía, en donde puedas vivir un espacio público de maravilla.

Y creo también en la gratuidad de estos servicios, que se convierten en derechos. A una familia que tenga que pagar inscripción y mensualidad de natación para su hijo, que tenga que pagar la clase de música, que tenga que pagar arte, cultura o deporte, pues no le alcanza.

Las Utopías transforman la manera de ver lo público. Y por eso decimos: “lo mejor del mundo, que en el urbanismo social se rescaten con las Utopías”.

Van a ser un gran legado que vamos a dejar.