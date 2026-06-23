Azucena Cisneros entrega rehabilitación de espacios públicos en Ecatepec

Entregan rehabilitación de espacios públicos en Ecatepec

“Se acabó el negocio con los espacios públicos de Ecatepec”, así lo afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar la rehabilitación del deportivo Río de Luz, cuya cancha de futbol 7 fue construida con el programa Mundial Social 2026 del Gobierno Federal, además de que la administración local colocó luminarias y remozó la totalidad del parque.

“En Ecatepec se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio. Los espacios públicos no son un negocio de nadie. Aquí debe haber Cambia de Cancha, jóvenes que están generando que otros jóvenes hagan deporte”, precisó.

Asimismo, Cisneros agregó que “la rehabilitación de 500 espacios es un programa que inició desde los primeros días del gobierno, porque como éste hay muchos que llevan 20, 30, 40 años sin ser intervenidos”.

Muchos de los espacios públicos del municipio, principalmente parques y deportivos, prestaban servicios por los que tenía que pagar la población, los cuales son recuperados por el gobierno municipal y ahora su uso es totalmente gratuito para los niños.

La edil reiteró que “los espacios públicos no son negocio, son lugares de libertades y derechos para las niñas y los niños”.

La munícipe agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por reconstruir la cancha de futbol 7 del deportivo, ubicado en la esquina de avenida Central y calle Alfredo del Mazo del fraccionamiento Río de Luz, con recursos del programa Mundial Social 2026, de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Gobernación y de Turismo, así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Igualmente agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues “lo mejor de la rehabilitación de estos espacios es poderles brindar un lugar digno a todas las niñas y niños de este municipio. Lo merecen”.

Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, titular de Sedatu en el Estado de México, informó que con Mundial Social 2026 el gobierno federal realizó 55 acciones en 38 municipios de la entidad, tres de ellas en Ecatepec (dos en Jardines de Morelos y una en Río de Luz).

Vianey Duarte Pineda, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (Imcufideem), detalló que autoridades federales construyeron la cancha de futbol 7 de pasto sintético, la cual antes era de tierra, y el gobierno municipal rehabilitó las canchas de basquetbol y futbol rápido, instaló juegos infantiles y colocó luminarias, entre otras acciones.