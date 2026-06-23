Seguro del Desempleo CDMX Seguro de Desempleo CDMX 2026: monto, cómo y dónde tramitarlo (Cuartoscuro)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Seguro de Desempleo 2026, un programa de protección social diseñado para respaldar a quienes perdieron su trabajo formal por causas ajenas a su voluntad. Por ello, a continuación conocerás el monto oficial del apoyo, los requisitos para solicitarlo y el paso a paso para realizar el trámite digital antes de que cierre la convocatoria.

¿De cuánto es el apoyo económico del Seguro de Desempleo de la CDMX?

El beneficio otorga un apoyo mensual de 3 mil 566 pesos hasta un máximo de tres meses, lo que suma un total acumulado superior a los 10 mil pesos por beneficiario. Cabe recordar que, por regla de operación, este subsidio solo puede ser solicitado por personas que han perdido su empleo formal, ya sea de manera temporal o definitiva.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Seguro de Desempleo 2026?

El programa está enfocado en hombres y mujeres que cumplan de forma estricta con el siguiente perfil:

Tener entre 18 años y hasta 64 años con 9 meses cumplidos a la fecha del registro.

Residir en la Ciudad de México (comprobable mediante el INE).

Haber laborado previamente para una persona física o moral con domicilio fiscal en la CDMX y acreditar la pérdida del empleo formal.

No percibir ingresos económicos por jubilación, pensión o subsidios similares, así como no ser beneficiario simultáneo de ningún otro programa social del gobierno capitalino que otorgue apoyos económicos directos.

Documentos solicitados (Formatos en PDF, JPG o PNG)

Antes de iniciar la solicitud, es indispensable contar con los siguientes documentos digitalizados y legibles:

Identificación oficial vigente (INE con domicilio visible en CDMX o pasaporte).

(INE con domicilio visible en CDMX o pasaporte). CURP actualizado.

actualizado. Constancia o documento que acredite la pérdida del empleo formal. Es decir, contar con constancia de semanas cotizadas del IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, demanda laboral, convenios o acuerdos laborales, constancia laboral acompañada de comprobantes de pago u otros documentos que acrediten la relación laboral.

formal. Es decir, contar con constancia de semanas cotizadas del IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, demanda laboral, convenios o acuerdos laborales, constancia laboral acompañada de comprobantes de pago u otros documentos que acrediten la relación laboral. Deberás presentar la Carta Compromiso brindada por la dependencia para cumplir con los requisitos de permanencia en el programa, así como la Carta bajo protesta de decir verdad, en la cual se declare que no eres beneficiario de otros apoyos gubernamentales, pensiones o ingresos laborales vigentes.

Paso a paso: ¿Cómo realizar el registro en línea hoy mismo?

El trámite es completamente gratuito y personal. Debido a que el sistema digital estará abierto por tiempo limitado hasta las 23:59 horas de hoy martes 23 de junio, se aconseja realizar el proceso lo antes posible para evitar la saturación de la página. El procedimiento es el siguiente: