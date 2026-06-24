¿Vas en Uber al México vs República Checa? Este es el punto más cercano para llegar al Estadio Ciudad de México

México vs República Checa Uber dará servicio al Estadio Banorte (cuartoscuro y Pexels)

Uber dará servicio para fanáticos que quieran llegar al Coloso de Santa Úrsula para ver el partido entre México y República Checa. Descubre cómo tomarlo y dónde te dejará.

¿Puedo tomar Uber para llegar al Estadio Banorte?

Al ser uno de los socios oficiales de la FIFA para la sede de Ciudad de México, Uber se encuentra entre las aplicaciones que podrás utilizar para llegar al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, debido a la congestión vial que se experimentará en las inmediaciones del recinto, se ha publicado una guía sobre la zona en que los socios de la aplicación podrán dejarte y recolectarte.

¿Cómo tomar Uber al Estadio Banorte?

La zona designada para el abordo y descenso de Ubers está demarcada con un perímetro formado por la Calle Tierra, la Avenida del Imán, el Privada del Cantil y el Anillo Periférico Sur. Cabe destacar que el Circuito Estadio Azteca no es un punto de ascenso ni descenso para facilitar el flujo. Esto significa que podrás pedir tu Uber para que te deje en los siguientes puntos:

En los carriles laterales del Periférico Sur, a la altura de la parada de camiones Anillo Periférico y C. Tierra . De ahí caminar por calle Tierra hasta encontrarte con el Circuito Estadio Azteca. De ahí, caminar hacia la derecha por Avenida del Imán.

. De ahí caminar por calle Tierra hasta encontrarte con el Circuito Estadio Azteca. De ahí, caminar hacia la derecha por Avenida del Imán. Sobre Avenida del Imán, en cualquier punto entre calle Tierra y Privada del Cantil. De ahí, son alrededor de 6 minutos para llegar a la entrada más cercana del recinto.

Por otro lado, para el ascenso, puedes pedir tu Uber desde los siguientes puntos:

Sobre calle Tierra.

Sobre Avenida del Imán, en cualquier punto entre calle Tierra y Privada del Cantil, en cualquiera de los dos carriles.

En los carriles laterales del Periférico Sur.

¿Vas al partido al Estadio CDMX? ⚽️🏆 ¡lLlega a la Zona @Uber_MEX! La zona designada más cercana al partido de ascenso y descenso solicitando transporte de aplicación. 🚗



¡Llega al partido y regresa a casa de forma cómoda y segura! 🤩 pic.twitter.com/e6THK9n2i4 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 24, 2026

Aun así, se recomienda pedir tu servicio de Uber con anticipación o incluso agendarlo para una hora determinada, ya que la demanda de usuarios probablemente será muy alta, lo que complicará hallar una unidad disponible.