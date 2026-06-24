México vs Chequia: Estos son todos los puntos del Fan Fest y Festivales Futboleros de alcaldías para ver gratis el partido en CDMX

Fan Fest CDMX El punto de encuentro para ver el partido se desbordó en el encuentro de México vs Corea del Sur del pasado jueves 18 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México.

Este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentando a Chequia. La ilusión y la alegría por el equipo nacional se ha desbordado en la capital del país y ante la expectativa, el gobierno capitalino ha decidido ampliar del Fan Fest para evitar las grandes aglomeraciones. Sin embargo, también habrá diferentes puntos habilitados en las 16 alcaldías para ir a disfrutar de este encuentro con tu familia y amistades.

México vs Chequia tendrá nuevas pantallas en el Fan Fest CDMX

La semana pasada, más de 700 mil personas salieron a las calles a celebrar la victoria de 1-0 de México ante Corea del Sur. El resultado le aseguró a México un lugar en los dieciseisavos de final del torneo, lo que desbordó la alegría y que ahora también estará provocando la activación de una Ley Seca el día de hoy para evitar disturbios y personas alcoholizadas en las calles.

También, desde la semana pasada, el Gobierno Capitalino informó que para este tercer enfrentamiento del ‘Tricolor’ se estarán habilitando un mayor número de pantallas para “descentralizar la alegría”, segú lo explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las siete pantallas gigantes adicionales anunciadas por el Gobierno capitalino estarán ubicadas en:

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Insurgentes

El Caballito

Paseo de la Reforma (con diversos puntos de transmisión adicionales alrededor de la glorieta del Ángel y el corredor Reforma-Centro)

¿Dónde ver el México vs Chequia en los Festivales Futboleros de las alcaldías CDMX?

Por otra parte, si deseas una opción más cercana a tu ubicación o simplemente buscas un lugar menos aglomerado, también tendrás las opciones de los Festivales Futboleros, lugares habilitados por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y dónde puedes acudir a disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo sin costo con tus familiares y personas cercanas.

Los 18 Festivales Futboleros donde también se transmitirá el encuentro son:

Álvaro Obregón – Parque de la Bombilla

Azcapotzalco – Parque Tezozómoc

Benito Juárez – Parque de las Américas

Coyoacán – Parque de la Consolación

Cuajimalpa – Deportivo San Mateo Tlaltenango

Cuauhtémoc – Plaza Garibaldi

Gustavo A. Madero – Campos Revolución

Gustavo A. Madero – Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco – Utopía Mixiuhca

Iztapalapa – Utopía Meyehualco

Iztapalapa – Central de Abasto

La Magdalena Contreras – Unidad Independencia

Miguel Hidalgo – Deportivo José María Morelos y Pavón

Milpa Alta – Deportivo Tecómitl

Tláhuac – Bosque de Tláhuac

Tlalpan – Deportivo Vivanco

Venustiano Carranza – Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco – Deportivo Xochimilco

Estos espacios, organizados por el Gobierno capitalino y la Secretaría de Cultura local, cuentan además con actividades artísticas, música, gastronomía y programación cultural relacionada con la Copa del Mundo.