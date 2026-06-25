Caen 14 revendedores, 1 narcomenudista y 2 ladrones de celulares durante el México - Chequia

Detenidos Ladrones de celulares detenidos. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a 14 revendedores de boletos en el estadio Ciudad de México, así como a un sujeto con drogas y dos ladrones de teléfonos celulares, durante el operativo en el encuentro de fútbol México - Chequia.

La policía capitalina realizó un operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que disfrutaron el partido de futbol entre las selecciones de Chequia y México, en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo capitalino y los demás Festivales Futboleros que se realizaron en la capital.

En ese despliegue, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a 12 hombres y a dos mujeres por reventa de boletos y los presentaron ante el juez cívico.

Asimismo, un hombre de 35 años de edad que fue captado por el sistema de videocámaras de seguridad, fue detenido en posesión de cinco teléfonos celulares de los que no acreditó la legal propiedad.

En las acciones de seguridad, los uniformados detuvieron a cinco hombres y tres mujeres que pretendieron ingresar al Estadio tras hacerse pasar por personal de control de accesos, sin mostrar las acreditaciones respectivas.

Después, en la avenida Paseo de la Reforma, fue detenido un sujeto de 46 años de edad con 98 dosis de drogas y un teléfono celular, mientras que en los festejos que se realizaron en las inmediaciones del monumento al Ángel de la Independencia, un hombre y una mujer, fueron detenidos por el probable robo de teléfonos celulares.