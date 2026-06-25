Inundada de basura: así amaneció de nuevo Paseo de la Reforma tras festejos por la Selección Mexicana en CDMX este 25 de junio

Basura en Paseo de la Reforma Basura y residuos permanecieron durante la madrugada del jueves sobre Paseo de la Reforma y los alrededores del Ángel de la Independencia tras las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana 3-0 ante Chequia. Miles de aficionados se congregaron en el lugar para festejar el triunfo mexicano. (Camila Ayala Benabib)

La emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México despertó este jueves cubierta de toneladas de basura, botellas, latas, vasos desechables y restos de comida tras la euforia desatada por la victoria 3-0 de la Selección Mexicana sobre República Checa en el Estadio Azteca, que cerró una fase de grupos perfecta para el Tri.

Toneladas de basura reaparecen en Reforma tras festejos por el México vs Chequia

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la avenida, desde la glorieta del Ángel de la Independencia y zonas aledañas, inundada de residuos la mañana de este 25 de junio. Miles de aficionados se congregaron en el lugar durante la noche, donde pantallas gigantes transmitieron el partido, y las celebraciones se prolongaron bajo la lluvia con banderas, cánticos, espuma y cerveza.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades capitalinas y patrones de festejos anteriores (como el triunfo ante Corea del Sur, que generó alrededor de 40 toneladas de basura), se estima una acumulación similar o superior en esta ocasión, dada la asistencia histórica reportada de más de 800 mil personas en distintos puntos de la CDMX, con fuerte concentración en Reforma.

Operativo de limpieza en marcha en Reforma tras triunfo de México

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la CDMX activó desde las primeras horas de la madrugada un amplio dispositivo de limpieza con cientos de trabajadores, barredoras mecánicas, camiones recolectores, hidrolavadoras y pipas de agua. En celebraciones previas, las labores tomaron varias horas e incluso se extendieron durante la mañana para restablecer la circulación y la imagen urbana, con brigadas de más de 150-360 trabajadores según el volumen.

Personal de limpia ha sido visible retirando residuos, lavando superficies y atendiendo jardineras afectadas. Se espera que las tareas concluyan a lo largo de la mañana o mediodía para minimizar afectaciones viales en una de las arterias más importantes de la capital.

¿Qué daños hubo por los festejos en Reforma tras el México vs Chequia?

Además de la basura, se registraron afectaciones a mobiliario urbano, jardineras y espacios públicos, consistentes con lo ocurrido en festejos anteriores: pisoteo de plantas y flores, vidrios rotos, líquidos pegajosos y posibles daños a parapetos o estructuras cercanas al Ángel de la Independencia. Las autoridades habían reforzado medidas para este partido (incluyendo más baños móviles y llamados a la responsabilidad) precisamente para mitigar estos impactos tras las quejas por eventos previos.

A pesar de la magnitud de los festejos, las autoridades reportaron saldo blanco en cuanto a incidentes graves de seguridad. Sin embargo, la acumulación de desechos ha generado críticas en redes sociales sobre la falta de civismo de algunos aficionados.