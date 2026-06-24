Despojos en la CDMX: más de 25 mil denuncias exhiben fallas en la protección patrimonial

El despojo se ha convertido en una de las crisis patrimoniales más graves que enfrenta la Ciudad de México. Entre 2020 y abril de 2026 se presentaron más de 25 mil denuncias por este delito, mientras que apenas se reportaron 463 detenciones. Las cifras reflejan una realidad alarmante: más del 98 por ciento de los casos denunciados no han derivado en una detención, alimentando la percepción de impunidad entre miles de ciudadanos que buscan recuperar sus propiedades.La dimensión del problema va mucho más allá de las estadísticas. Detrás de cada denuncia existe una familia que puede perder el patrimonio construido durante años de esfuerzo, ahorro y trabajo. La lentitud de los procesos, los litigios prolongados y las dificultades para ejecutar resoluciones judiciales han convertido el despojo en una de las principales preocupaciones para propietarios y vecinos en distintas zonas de la capital.

Despojos en la CDMX afectan a más de 72 mil personas Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)

Uno de los casos más emblemáticos es el de República de Cuba número 11, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con resoluciones judiciales firmes, Virginia Domínguez Chalqueño fue reconocida como legítima propietaria del inmueble mediante una sentencia emitida por el Juzgado 54 de lo Civil. Posteriormente se ejecutó la diligencia de lanzamiento y la posesión fue entregada formalmente a la propietaria.Sin embargo, a casi un año de aquella resolución, la propietaria continúa sin poder ejercer plenamente sus derechos sobre el inmueble. Los accesos permanecen bloqueados por personas que fueron desalojadas y que han mantenido una protesta permanente en el lugar. Incluso un juicio de amparo promovido por exocupantes fue resuelto sin que éstos acreditaran derechos sobre la propiedad, manteniéndose vigente la sentencia que reconoce la titularidad del inmueble.Ante la persistencia de la obstrucción, la propietaria presentó una denuncia penal por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El conflicto escaló nuevamente tras reportarse que personas autorizadas para ingresar al inmueble quedaron imposibilitadas para salir debido a las condiciones de acceso generadas por quienes mantienen el bloqueo.El caso de República de Cuba 11 se ha convertido en un ejemplo de la preocupación que existe entre propietarios de toda la ciudad. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué ocurre cuando una persona obtiene una sentencia favorable, recupera legalmente la posesión de su propiedad y aun así no puede acceder libremente a ella?Mientras las más de 25 mil denuncias continúan acumulándose en los expedientes de las autoridades, miles de ciudadanos observan con preocupación cómo la protección efectiva de la propiedad privada sigue siendo uno de los grandes pendientes de la Ciudad de México.