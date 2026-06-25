Van 505 conductores llevados al “Torito” en época mundialista

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, entre el 11 y el 24 de junio, 505 conductores superaron el límite permitido y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En ese lapso, la policía capitalina realizó 127 mil 045 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y mil 572 pruebas de alcoholemia (aire espirado); y 502 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Además, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron seis mil 620 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.