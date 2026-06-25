Más de 800 mil personas siguieron el triunfo de México ante Chequia en espacios públicos de la CDMX

Más de 800 mil personas asistieron a los espacios habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México para seguir la transmisión del partido entre México y Chequia, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jornada que concluyó con celebraciones en distintos puntos de la capital pese a la intensa lluvia registrada durante la noche del miércoles.

La afluencia se distribuyó entre el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo y otros 48 puntos de reunión ubicados en avenidas, plazas y espacios públicos de las 16 alcaldías, donde se colocaron pantallas gigantes para la transmisión del encuentro.

Desde horas antes del inicio del partido, miles de aficionados se concentraron en lugares como Paseo de la Reforma, la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes y diversos festivales futboleros organizados en la ciudad.

Tras la victoria de la Selección Mexicana, los asistentes permanecieron en las calles y plazas para celebrar el resultado.

Operativo de seguridad y control

Para la jornada mundialista, las autoridades desplegaron un operativo integrado por más de 14 mil elementos de seguridad y atención ciudadana en distintos puntos estratégicos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 7 mil 500 policías fueron asignados al Estadio Ciudad de México, sede del encuentro, con apoyo de 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Además, se mantuvo en operación el dispositivo denominado “Última Milla”, enfocado en ordenar los accesos y salidas del recinto, así como la movilidad en las zonas aledañas.

En el Zócalo capitalino, donde se desarrolló el FIFA Fan Fest, participaron 3 mil 275 elementos de seguridad, quienes instalaron filtros de revisión y cinturones de seguridad para controlar el acceso de los asistentes.

A su vez, en el corredor conformado por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y el Monumento a la Revolución fueron desplegados 4 mil 200 uniformados para supervisar la celebración y atender cualquier eventualidad derivada de la concentración masiva de personas.

La Secretaría de Gobierno también informó que 899 servidores públicos fueron distribuidos en diversos puntos de la ciudad para tareas de coordinación, atención ciudadana y supervisión de las actividades relacionadas con el Mundial.

Supervisan venta de alcohol

Como parte de las medidas implementadas para mantener el orden durante la jornada, autoridades capitalinas instalaron 65 puntos de supervisión en el corredor Reforma-Juárez-Revolución para verificar el cumplimiento de las restricciones temporales en la venta de bebidas alcohólicas.

Según el reporte oficial, más de 900 establecimientos fueron apercibidos por incumplimientos relacionados con esta disposición. Asimismo, se decomisaron cientos de bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera irregular.

En el área del Fan Fest del Zócalo también se realizaron acciones para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública y el comercio informal, además de brindar orientación a los asistentes.

Además, personal del Gobierno de la Ciudad de México también dio seguimiento a movilizaciones y expresiones de distintos colectivos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la Calzada de Tlalpan y Paseo de la Reforma.

Las autoridades señalaron que las acciones se realizaron mediante mecanismos de diálogo y concertación con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como la seguridad de las personas asistentes a los eventos deportivos y celebraciones relacionadas con el Mundial.

La victoria de México ante Chequia generó festejos que se extendieron hasta altas horas de la noche en distintos puntos de la capital, particularmente en el corredor Reforma-Zócalo, donde miles de aficionados permanecieron celebrando a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.