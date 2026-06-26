Con realización de murales artísticos, Texcoco se une a las jornadas de paz

Murales en Texcoco

Como parte de las “Jornadas de Paz” que se desarrollan en Texcoco, autoridades municipales, estatales y federales realizaron la presentación de una serie de murales que buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad, además de recuperar espacios públicos mediante el arte urbano.

El acto se llevó a cabo en la esquina de la avenida Fray Pedro de Gante y la calle José María Luis Mora, en el barrio de San Mateo, donde vecinos participaron en la creación de un mural temático. En representación del alcalde Nazario Gutiérrez Martínez asistió la tesorera municipal, Noemí Lizeth Dávila Orozco.

Durante su intervención, Esther García Valencia destacó el trabajo realizado en Texcoco para atender las causas que generan la delincuencia, al considerar que la transformación de los espacios públicos mediante expresiones artísticas contribuye a crear entornos más seguros y amigables para la población.

Por su parte, el director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero señaló que la administración municipal impulsó este proyecto desde hace más de un año y medio, antes del arranque de las “Jornadas de Paz”, con el propósito de plasmar en los murales la historia, cultura e identidad del municipio.

El muralista Fredy Muñoz Girón, conocido como “SEKTA”, explicó que la máscara de luchador y el pasamontañas que utiliza durante su trabajo representan símbolos de rebeldía y resistencia social, elementos que busca reflejar en sus obras. Comentó que, aunque es originario de Jalisco, vivió en Chiapas, donde se identificó con el movimiento zapatista, experiencia que influye en su propuesta artística.

El artista indicó que desde hace dos años radica en Texcoco y, con el respaldo del gobierno municipal, ha realizado nueve murales en distintos puntos del municipio con el objetivo de promover mensajes de paz, seguridad e identidad comunitaria.

Como parte de la actividad, “SEKTA” invitó a los asistentes a participar directamente en la elaboración del mural, proporcionándoles aerosoles y una explicación básica sobre la técnica, con el fin de fomentar la apropiación del espacio público a través del arte.

Hasta el momento, el municipio cuenta con nueve murales distribuidos en diversos espacios, entre ellos la Feria Internacional del Caballo, el bajopuente de San Simón dedicado al torero texcocano Silverio Pérez, el bajopuente de San Felipe, un mural ubicado entre la catedral y el jardín municipal que representa la fe e historia educativa del municipio, así como nuevas obras en el deportivo Silverio Pérez en homenaje a los pueblos originarios del municipio.

La Crónica de Hoy 2026