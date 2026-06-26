Evitan pago de más de 30 mdp por intentos de extorsión en el Edomex

Evitan pago de más de 30 millones de pesos por intentos de extorsión en el Edomex

El Estado de México evitó que víctimas de extorsión realizaran pagos por un monto acumulado de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) durante la Mesa de Paz.

En ese mismo periodo se recibieron 3 mil 457 denuncias, las cuales permitieron activar mecanismos de atención inmediata para las personas afectadas por este tipo de delitos.

El reporte de la SSEM indica que los casos atendidos se distribuyeron en mil 275 denuncias por extorsión telefónica, mil 274 por fraude telefónico, 240 llamadas maliciosas, 102 amenazas, 50 extorsiones electrónicas, 23 casos de cobro de derecho de piso y 485 denuncias correspondientes a otras modalidades.

Las autoridades estatales señalaron que, durante la semana del 18 al 24 de junio, se registró el menor monto exigido por los responsables de intentos de extorsión desde el inicio de la estrategia analizada.

En comparación con la semana del 28 de mayo al 3 de junio, la cifra pasó de poco más de 12 millones de pesos a más de 6.5 millones de pesos, lo que representa una reducción de 45 por ciento.

El Gobierno del Estado de México atribuyó estos resultados a las acciones coordinadas en las Mesas de Paz, en las que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la prevención y atención de este delito.

Además, exhortó a la población a reportar cualquier intento de extorsión a través de la línea telefónica 089, disponible las 24 horas del día, donde se identifica la modalidad del delito para canalizar la atención correspondiente.