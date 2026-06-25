Metro de la Ciudad de México Reporte vespertino del Metro CDMX: ¿qué líneas están afectadas hoy con marcha lenta? (Cuartoscuro)

El presente reporte detalla la complicada situación que se vive durante el turno vespertino, un horario crítico en el que la red del Metro de la CDMX ha comenzado a colapsar. Los usuarios se preguntan qué líneas son las que están más afectadas hoy jueves 25 de junio, encontrándose con retrasos masivos y una marcha sumamente lenta debido a fallas mecánicas y la lluvia.

¿Cuáles son las líneas del Metro afectadas en este momento?

A través de redes sociales, cientos de pasajeros han manifestado su desesperación ante el lento avance, contrastando con las cifras oficiales de los tiempos de espera:

Línea B: Es la ruta que registra los peores niveles de hacinamiento. En estaciones de gran flujo como Múzquiz , los usuarios reportan que es prácticamente imposible abordar los vagones debido a la nula frecuencia de paso.

Es la ruta que registra los peores niveles de hacinamiento. En estaciones de gran flujo como , los usuarios reportan que es prácticamente imposible abordar los vagones debido a la nula frecuencia de paso. La Línea 2 sufrió complicaciones debido al retiro de una unidad para revisión , lo que provocó una saturación extrema y asfixió los andenes de estaciones clave como Xola y San Antonio Abad .

, lo que provocó una saturación extrema y asfixió los andenes de estaciones clave como y . Línea 3: Los pasajeros que se han quedado atrapados denunciaron haber permanecido completamente detenidos por más de 10 minutos en estaciones como Zapata y Tlatelolco dentro de trenes llenos y con problemas de ventilación.

Los pasajeros que se han quedado atrapados denunciaron haber permanecido completamente detenidos por más de 10 minutos en estaciones como y dentro de trenes llenos y con problemas de ventilación. Línea A: Se reportaron severas aglomeraciones provocadas por un tren que quedó varado de forma prolongada en la estación Santa Marta .

Se reportaron severas aglomeraciones provocadas por un tren que quedó varado de forma prolongada en la estación . Línea 8: A pesar de que el reporte oficial indicaba circulación constante, los viajeros acusan que el avance es a cuentagotas y los andenes de correspondencia lucen al máximo de su capacidad.

¿A qué se debe la lentitud en el servicio del Metro de la CDMX?

Debido a las precipitaciones registradas en distintas zonas de la capital, el Metro activó el protocolo de marcha de seguridad para garantizar la protección de los usuarios y la operación de los trenes.

Por la tarde-noche, el panorama empeoró tras la llegada de las precipitaciones a la capital el día de ayer 24 de junio. Por lo que el STC activó el protocolo de reducción de velocidad por vías húmedas en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, duplicando los tiempos de traslado y provocando que los trenes permanezcan detenidos en los túneles de forma prolongada.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones extremas en sus tiempos de traslado y mantenerse atenta a las actualizaciones viales.