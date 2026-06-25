Maltrato animal en Edomex puede costar hasta 35 mil pesos y 36 horas de arresto

Multas de hasta 35 mil pesos y arresto de 36 horas por maltrato animal en el Estado de México

El Estado de México cuenta con un esquema de sanciones que castiga el maltrato y la crueldad animal con multas de hasta 35 mil 193 pesos, arrestos inconmutables de hasta 36 horas, trabajo comunitario en materia ambiental y amonestaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal de la entidad.

La legislación prevé multas de entre 150 y 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 17 mil 596 y 35 mil 193 pesos, para quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra animales.

Además, las personas que mantengan a los animales en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad o higiene pueden ser sancionadas con multas de entre 25 y 30 veces el valor diario de la UMA, es decir, de 2 mil 932 a 3 mil 519 pesos, así como con arresto inconmutable de hasta 36 horas.

Multas de hasta 35 mil pesos y arresto de 36 horas por maltrato animal en el Estado de México

La norma establece que los actos de crueldad animal pueden ser perseguidos de oficio por las autoridades competentes.

Entre las condiciones consideradas inadecuadas se encuentran aquellas que provoquen sed excesiva, hambre, desnutrición, miedo, angustia, incomodidad física o térmica, dolor, lesiones o enfermedades, además de impedir que los animales expresen su comportamiento natural.

La ley también define como actos de crueldad causar la muerte de un animal mediante métodos que generen agonía o sufrimiento innecesario, realizar sacrificios humanitarios con procedimientos distintos a los establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, así como cualquier acción u omisión que provoque dolor considerable o ponga en riesgo la vida, la salud o el bienestar de los animales.

Además, la legislación prohíbe utilizar animales en protestas, manifestaciones o plantones cuando ello les genere sufrimiento, emplearlos para el entrenamiento de animales de guardia o ataque, así como entregarlos, venderlos o distribuirlos gratuitamente como premios en rifas, sorteos, concursos o como parte de propaganda política.

La normativa vigente indica que las sanciones aplicables en materia de bienestar animal incluyen cuatro modalidades: amonestación, trabajo comunitario relacionado con actividades ambientales, multa económica y arresto.