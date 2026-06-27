¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 27 de junio de 2026 por Marcha LGBT+? Esto es lo que se sabe para CDMX y EdoMex

El Doble Hoy No Circula vuelve a convertirse en una de las principales dudas de miles de automovilistas cada vez que la calidad del aire empeora en el Valle de México. Si tienes planes para este sábado 27 de junio de 2026, conviene estar atento a las decisiones de las autoridades ambientales antes de tomar las llaves del coche.

Hasta el momento, el programa especial solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa una contingencia ambiental. Si dicha medida no continúa, el esquema que aplicará será el Hoy No Circula sabatino habitual.

¿Qué autos no circulan el sábado 27 de junio si no hay contingencia?

En caso de que la CAMe suspenda cualquier contingencia antes del sábado, el programa operará de manera normal.

Los vehículos que deberán permanecer fuera de circulación son:

Vehículos restringidos

Holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

con terminación de placa (0, 2, 4, 6 y 8). Holograma 2 , sin importar el número de placa.

, sin importar el número de placa. Vehículos foráneos, de acuerdo con las reglas vigentes del programa.

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué pasa si continúa la contingencia ambiental?

Si la contingencia ambiental sigue activa durante el sábado, las restricciones cambian y entra en operación el Doble Hoy No Circula, una medida que limita la circulación de un mayor número de vehículos para reducir la emisión de contaminantes.

En estos casos, además de los automóviles que normalmente descansan, también pueden verse afectados algunos vehículos con holograma 0 y 00, dependiendo del engomado y la terminación de la placa que determinen las autoridades ambientales para ese día. La lista definitiva se publica una vez que la CAMe informa si la contingencia continúa o queda suspendida.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Aun cuando existe el programa Hoy No Circula, hay unidades que permanecen exentas en condiciones normales, entre ellas:

Vehículos con holograma 00 y 0 (cuando no existe contingencia).

y (cuando no existe contingencia). Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos destinados a servicios de emergencia.

Transporte público y otras unidades contempladas por la normativa vigente.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir bastante caro. Los conductores que circulen cuando tienen restricción pueden recibir una sanción económica equivalente a entre 20 y 30 UMA, además de que su vehículo podría ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo de la infracción.

Recomendación para los automovilistas

La decisión sobre mantener o levantar una contingencia ambiental suele darse durante la tarde o noche previa al día de aplicación. Por ello, si tienes pensado manejar este sábado 27 de junio, lo más recomendable es esperar el anuncio oficial de la CAMe, ya que de ello dependerá si opera el Hoy No Circula tradicional o el Doble Hoy No Circula con restricciones adicionales.