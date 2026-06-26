Llave CDMX: ¿Se puede abrir cuentas a menores de edad? Ahora los menores de edad podrán crear una cuenta en Llave CDMX (Pexels)

Tras una actualización al sistema de datos de Llave CDMX, ahora los menores de edad pueden tener su propia cuenta; sin embargo, un padre o tutor deberá hacerla por ellos.

A partir del cambio hecho en la plataforma, las niñas, niños y adolescentes aparecerán como personas usuarias de la Llave CDMX, por lo que desde su cuenta podrán realizar diversos trámites, como la solicitud de becas otorgadas por el gobierno capitalino.

El cambio responde a la necesidad de la Llave CDMX de validar la identidad de las personas que utilizan esta herramienta para diversos trámites digitales.

¿Qué es y para qué sirve la Llave CDMX?

La Llave CDMX es un inicio de sesión único, el cual sirve para ingresar a las plataformas del Gobierno de la Ciudad de México y realizar trámites digitales.

Entre los distintos trámites que puedes realizar hay cerca de 50 trámites en línea, entre los que se encuentran:

Solicitud de refrendo de la tarjeta de circulación

Solicitud de licencias de conducir

Solicitududes de actas de nacimiento y defunción

Constancia de antecedentes no penales

Sistema de Denuncia Digital

Solicitud de apoyos sociales

Pago de tenencia vehicular

Consulta de tu historial de pagos de agua, predial

Consulta de infracciones de tránsito.

¿Cómo crear una cuenta Llave CDMX para menores de edad?

Aún se desconoce cuál será el procedimiento para validar la edad de los menores, o si tendrá restricciones la cuenta. No obstante, si aún no tienes tu cuenta, aquí te decimos cómo podrás crearla: