Pensión Hombres Bienestar CDMX 2026: calendario oficial de pagos para beneficiarios de 60 a 64 años

Programa Hombres Bienestar en CDMX Foto: Especial

Estamos por cerrar el sexto mes del año y, con ello, se inaugura un nuevo periodo de apoyos sociales. Esta vez, para hombres de entre 60 y 64 años que forman parte del programa Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México ya tienen una nueva fecha marcada en el calendario.

Es por ello que el Gobierno capitalino confirmó el inicio de la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Como ha ocurrido en periodos anteriores, el pago no se realizará el mismo día para todos los beneficiarios. La dispersión será escalonada y seguirá un calendario organizado con base en la primera letra del apellido paterno, un sistema que permite distribuir los depósitos de forma más eficiente y reducir contratiempos.

No obstante, en esta nota te dejamos los datos más importantes que tienes que conocer en torno a esta programa social en la CDMX.

Pensión Hombres Bienestar CDMX: calendario oficial de pagos

De acuerdo con el calendario oficial, será a partir del primer día de julio cuando comience el nuevo período de entrega de apoyos y quedará distribuido de la siguiente manera:

A: miércoles 1 de julio.

miércoles 1 de julio. B: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. C: viernes 3 y lunes 6 de julio.

viernes 3 y lunes 6 de julio. D, E y F: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. G: miércoles 8 y jueves 9 de julio.

miércoles 8 y jueves 9 de julio. H, I, J y K: viernes 10 de julio.

viernes 10 de julio. L: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. M: martes 14 y miércoles 15 de julio.

martes 14 y miércoles 15 de julio. N, Ñ y O: jueves 16 de julio.

jueves 16 de julio. P y Q: viernes 17 de julio.

viernes 17 de julio. R: lunes 20 y martes 21 de julio.

lunes 20 y martes 21 de julio. S: miércoles 22 de julio.

miércoles 22 de julio. T, U y V: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. W, X, Y y Z: viernes 24 de julio.

¿Cómo se organizarán los pagos?

El esquema utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el mismo criterio aplicado en otros programas sociales: los depósitos se realizan conforme a la primera letra del apellido paterno.

Este mecanismo busca agilizar la dispersión de recursos y evitar largas filas o aglomeraciones.

Las autoridades han reiterado que no es necesario acudir a oficinas gubernamentales para solicitar el depósito, ya que el recurso se acredita automáticamente en la tarjeta del programa.

En caso de no recibir el pago en la fecha estimada, los beneficiarios pueden comunicarse a los canales oficiales de atención para verificar el estatus de su apoyo.

¿Quiénes pueden recibir este apoyo?

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre ellos destacan:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Residir en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Contar con la documentación requerida durante el proceso de incorporación.

Haber sido aceptado oficialmente como beneficiario.

Las autoridades recuerdan que la inscripción al programa se realiza mediante convocatorias específicas, por lo que es importante consultar únicamente información difundida por medios oficiales.

¿Cómo registrarse al programa Hombres Bienestar CDMX?

Si estás interesado en ser parte de este programa social, lo primero que tienes que saber es que deberás acreditar tu residencia en la CDMX y, además, cumplir con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente .

. Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada y actualizada.

certificada y actualizada. Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

con una antigüedad no mayor a tres meses. Número telefónico de contacto.

Cabe destacar que se trata de un programa que estará vigente de manera permanente. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar informará sobre las fechas de las convocatorias, sedes y horarios de los módulos a los que tendrán que acudir para iniciar su trámite.

¿Quiénes pueden recibir este apoyo?

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. Entre ellos destacan:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Residir en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Contar con la documentación requerida durante el proceso de incorporación.

Haber sido aceptado oficialmente como beneficiario.



